Marquis de Montesquieu – un brand cu traditie!

Armagnacul este similar cu coniacul, insa diferentele sunt cunoscute doar de adevaratii maestri ai paharului.

Coniacul si armagnacul sunt brandy-uri frantuzesti facute din vin alb. Intr-un mod nesurprinzator, coniacul este facut in zona Coniac, iar armagnacul in zona Armagnac, in regiunea Gasconia. Desi au puncte in comun, intre cele doua bauturi exista si diferente. Atat coniacul, cat si armagnacul sunt facute dintr-un vin care efectiv nu poate fi baut ca atare. Totusi, coniacul este de cele mai multe ori facut dintr-un singur soi de struguri – Ugni Blanc – in timp ce armagnacul este facut si din alte trei soiuri aditionale de struguri: Folle blanche, Colombard si Baco Blanc. Vinul subtire rezultat este apoi distilat pentru a rezulta cele doua bauturi. Coniacul este dublu distilat in alambicuri in forma de semisfera, in timp ce armagnacul este distilat o singura data, in alambicuri cilindrice. Aceasta diferenta in procesare isi lasa o amprenta puternica asupra produsului finit. Iata de ce:

-Dupa cum se stie, cu cat o bautura alcoolica este mai distilata, cu atat i se inlatura din elementele sale constitutive, cum ar fi „impuritatile”. Prin eliminarea impuritatilor, o bautura poate duce la o stare de mahmureala mai usoara si, de asemenea, i se diminueaza gustul. De aceea, vodka are o savoare mai subtila decat whiskeyul, deoarece trece printr-un proces de distilare si filtrare mult mai laborios. Unii pot spune ca din acelasi motiv, armagnacul are un gust mai plin si mult mai complex decat coniacul.

De cele mai multe ori armagnacul este distilat pentru a contine mai putin alcool decat coniacul. In timp ce unui armagnac ii este necesar minimum un an de maturare pentru a ajunge la standardul VS (Very Special – cel mai mic nivel de maturare cerut), unui coniac ii sunt necesari cel putin doi ani de maturare. Propriu-zis, putem vorbi despre un armagnac nematurat, dar niciodata despre un coniac nematurat. Pe perioada maturarii, coniacul este depozitat in butoaie de stejar Limousin/Tronçais, in timp ce armagnacul poate fi maturat si in butoaie de stejar Gascon. Ambele brandy-uri sunt vandute fie ca provenind din recolta unui singur an sau sub forma de cupaj, desi de cele mai multe ori sunt cupaje.

Desi sunt facute din struguri, atat coniacul, cat si armagnacul sunt bauturi puternice, pe care nu te sfatuim sa le bei cu inghitituri mari. Exista un truc atunci cand gusti un armagnac: inmoaie-ti degetul in pahar si apoi tamponeaza spatele palmei. Odata lichidul evaporat miroase cu atentie zona respectiva: ar trebui sa simti arome de fructe uscate precum caise si smochine, sau putin caramel si lemn dulce. Iti recomandam un pahar de brandy la finalul unei mese, sa-l servesti intr-un pahar incalzit sau intr-un cocktail cu putina frisca si ou. Coniacul este un produs foarte recunoscut, in timp ce armagnacul este mai mult o vedeta locala. Cu toate acestea, armagnacul este vandut peste tot in lume, deci nu exista impedimente in a savura ambele tipuri de brandy.

Ce beneficii aduce consumul de coniac si armagnac?

Rezultat prin distilarea vinului, coniacul ajuta in lupta impotriva racelii. Un pahar de coniac frantuzesc contine Vitamina C, benefica organismului. Consumat cu moderatie vegheaza la sanatatea oaselor si previne accidentele vasculare si anumite tipuri de dementa. Este o bautura spirtoasa care are in compozitie o cantitate redusa de zahar si un numar mic de calorii. Are efecte pozitive asupra sanatatii cardiovasculare. Consumul moderat al unor astfel de bauturi vegheaza la mentinerea unui organism sanatos.

Cercetarile specialistilor au demonstrat ca este mai bine sa consumi alcool in cantitati reduse decat deloc. Un pahar de coniac frantuzesc stimuleaza procesele metabolice si intensifica arderile. Inevitabil, armagnacul si coniacul frantuzesc ne poate ajuta sa slabim. Aceste bauturi au un efect diuretic, resveratrolul prezent din paharul de coniac frantuzesc inhiband celulele grase din organismul nostru.

Toate bauturile au in compozitie ingrediente care provin din natura. Coniacul frantuzesc provine din vin al carui ingredient principal sunt strugurii. Este cunoscut faptul ca acest fruct previne imbatranirea pielii si o protejeaza de efectele nocive ale soarelui. Consumat cu moderatie, are proprietati antioxidante, ajutand pielea sa arate tanara, impiedicand aparatia ridurilor.

Consumat in cantitati moderate, coniacul frantuzesc sau armagnacul, au un efect pozitiv asupra neuronilor. Viata sociala are un impact puternic pentru mentinerea echilibrului nostru psihic si relational. Consumul moderat de alcool a devenit prilej de destindere, relaxare, socializare.

Un pahar de coniac frantuzesc dezleaga limbile si contribuie la crearea de noi relatii. Bauturile nu lipsesc de pe masa la evenimentele importante, iar uneori iesirea la un pahar de coniac sau armagnac poate fi un pretext pentru a iesi cu prietenii. Armagnacul si coniacul frantuzesc pot fi consumate la evenimente pretentioase cum sunt intalnirile de afaceri, o serata cocktail pretentioasa sau o seara romantica. Consumul social responsabil al unor astfel de bauturi poate aduce beneficii persoanelor timide, un pahar de coniac sau armagnac poate induce o stare de bine, relaxare, facand persoana sa fie mai sociabila.

Asadar, daca nu consumam prea multe bauturi alcoolice, in cantitati mari, un pahar dintr-o bautura buna te poate face sa te simti bine si poti lega prietenii de lunga durata. In plus, nicio petrecere nu este de succes daca nu ai macar o bautura buna pe masa.

