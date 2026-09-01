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L’Étape România by Tour de France și-a desemnat campionii: cine pleacă acasă cu tricourile oficiale

By Clubul Media Business
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Bicicletele au schimbat ritmul Bucureștiului, odată cu cea de-a cincea ediție a L’Étape România by Tour de France presented by Decathlon din 30 august! Duminica trecută, competiția a reunit peste 2.000 de cicliști amatori și sportivi de performanță pe traseele care au traversat unele dintre cele mai cunoscute bulevarde ale capitalei. Cu publicul alături și în atmosfera Marelui Tur, L’Étape România a oferit participanților o experiență de competiție la scară internațională și și-a reconfirmat poziția de cel mai amplu eveniment de ciclism de șosea din România și din Europa de Est.

La doar cinci ani de la debutul său, cursa de la București se menține în top 5 al celor peste 30 de evenimente L’Étape organizate la nivel mondial, o performanță care întărește poziția României pe harta internațională a ciclismului amator.

PESTE 2.000 DE CICLIȘTI, DIN ROMÂNIA ȘI DE PE PATRU CONTINENTE

Pe listele de start ale acestei ediții s-au regăsit participanți din 22 țări și din 230 de orașe și localități. Alături de cicliștii români au concurat sportivi din Grecia, Serbia, Marea Britanie, Africa de Sud, Brazilia, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Germania, Italia, Belgia, Cipru, Polonia, Elveția, Austria, Bulgaria. Concurenții au putut alege între biciclete de șosea, gravel sau mountain bike, fiecare traseu având clasamente pe categorii de vârstă.

Cu câteva zile înainte de eveniment, pentru siguranța participanților, traseele The Ride și The Race au fost ajustate față de distanțele anunțate inițial, la 37 km și, respectiv, 75 km, ca urmare a lucrărilor desfășurate pe Bulevardul Basarabia, inclusiv a celor aferente liniilor de tramvai și a îngustării carosabilului în această zonă.

Așa cum anticipau organizatorii, cea mai numeroasă cursă a zilei a fost The Ride – 37 km, cu aproximativ 1.200de cicliști la start. Alți peste 450 de concurenți și-au măsurat forțele pe traseul emblematic The Race – 75 km, în timp ce City Adventure – 14 km a adunat peste 550 de participanți, într-o veritabilă cursă a familiilor: printre ei, peste 250de copii și adolescenți cu vârsta de până la 18 ani. Evenimentul și-a păstrat și dimensiunea incluzivă: peste 80 de persoane cu dizabilități au luat startul gratuit la această ediție.

În culisele evenimentului au lucrat 300 de tehnicieni și specialiști în comunicare și implementare și peste 300 de voluntari, sprijiniți de peste 400 de polițiști și jandarmi și poliție locală, cu peste 100 de autovehicule de securitate și intervenție și peste 5.000 de garduri de siguranță – bilanțul logistic al unui proiect construit în 10 luni de pregătiri și mii de ore de muncă.

CÂȘTIGĂTORII CELEI DE-A CINCEA EDIȚII

La finalul unei zile în care Bucureștiul s-a lăsat descoperit de pe bicicletă, au fost decernate tricourile oficiale L’Étape, după modelul consacrat de Turul Franței.

Tricoul galben, simbolul suprem al victoriei și al excelenței, a revenit primilor cicliști amatori sosiți, la masculin și feminin: Kostadin Kostadinov și Kateryna Kalashlinska în cursa The Race – 75 km, respectiv Nikolay Yovchev Kolev și Cristina Maria Sprînceană în The Ride – 37 km.

Tricoul verde, al vitezei și explozivității, a fost câștigat de cicliștii cu cel mai bun timp pe secțiunea de sprint (300 m): Dumitrel Cosmin Safca și Sonia-Teodora Cibu pe traseul de 75 km, respectiv Sinu Ianis și Cristina Maria Sprînceană pe cel de 37 km.

Organizatorii i-au premiat cu tricoul alb pe cei mai rapizi tineri cu vârsta de sub 25 de ani, la masculin și feminin: Dobri Dobrev Jr la The Race – 75 km, respectiv Flavius Pavel Enescu și Cristina Maria Sprînceană la The Ride – 37 km.

De la București, drumul continuă până în Franța! Primii trei cicliști amatori clasați în The Race – 75 km, la masculin și feminin, s-au calificat în programulL’Étape Championshipși vor primi o invitație la legendara L’Étape du Tour din Franța. Aceștia sunt: Marian Frunzeanu, Roberto – Adrian Micșa, Kostadin Kostadinov – la masculin, respectiv Cecilia Dalvaru, Andreea Gabriela Tariuc, Kateryna Kalashlinska – la feminin.

POVESTEA CONTINUĂ: CAMPIONI CARE REVIN

Dincolo de rezultatele acestei ediții, L’Étape România by Tour de France începe să-și construiască propria poveste, de la un an la altul, prin cicliști care revin, își confirmă performanțele și urcă mai sus în clasamente.Ediția din acest an a adus mai multe astfel de confirmări. Sonia-Teodora Cibu și-a păstrat tricoul verde câștigat și în 2025, pe cursa de 75 km, iar Cristina Maria Sprînceană a avut o ediție remarcabilă, câștigând 5 medalii: la The Ride – 37 km clasamentul general feminin amatori și la categoria sa (15–18 ani), dar și toate cele trei tricouri oficiale L’Étape – galben, verde și alb. În zona juniorilor, Theodor Ștefan Trica a reconfirmat și a urcat și în acest an pe podium, de această dată la 15-18 ani juniori Elite, obținând locul 1, în timp ce Tudor Alexandru Ghimus și-a păstrat locul al treilea la aceeași categorie, repetând performanța de anul trecut. Matei Cucu a urcat, la rândul său, de pe locul al treilea la amatori în The Ride – 42 km, în 2025, pe locul al doilea la Elite Men Juniori – 15–18 ani – în 2026.

Rezultatele complete ale tuturor curselor sunt disponibile pe romania.letapeseries.com, în secțiunea dedicată.

O ZI ÎN UNIVERSUL TOUR DE FRANCE

Ziua competiției a însemnat mai mult decât cele trei curse. În Piața Constituției, participanții și publicul au avut acces la expoziția dedicată universului Tour de France, adusă și în acest an de A.S.O., organizatorul internațional al evenimentului, cu proiecții din istoria Marii Bucle și produse și materiale care spun povestea celei mai cunoscute curse de ciclism din lume. Partenerii și sponsorii au venit cu activări interactive, concursuri cu premii, zonă comercială de echipament și nutriție sportivă, food court și servicii de masaj pentru concurenți.

„Ediția a cincea ne-a arătat, încă o dată, de ce merită fiecare oră de muncă din cele zece luni de pregătire: mii de oameni pe biciclete, bulevarde pline de energie și un oraș care, pentru o zi, a respirat în ritmul pedalelor. Le mulțumim participanților pentru încredere, susținătorilor pentru atmosferă, autorităților și partenerilor pentru implicare și voluntarilor pentru dăruire. Felicitări câștigătorilor și tuturor celor care au trecut linia de sosire – fiecare dintre ei face parte din povestea L’Étape România. Ne revedem în 2027, la o ediție și mai frumoasă!” – Răzvan Jugănaru, MTB Academy, organizatorul evenimentului.

PARTENERII EDIȚIEI 2026

L’Étape România își consolidează comunitatea de parteneri și sponsori, de la ediție la ediție. Ediția 2026 a avut ca presenting partner compania Decathlon. Furnizorii oficiali ai evenimentului sunt: Powerbar, WASA, Agriro Fresh, Auchan, Skoda, Faunus Plant, Raben, Bergenbier Fresh 0.0, Bellotto, Black Cab, JW Marriott Bucharest Grand Hotel, Doctor Detergent, Wonderland, Temad, Artesana, Artesia, Sweeteria, WD-40, TISSOT, Kineto Medical Health, NN, CPI Security, RematHolding, e-Semneaza.ro.

Partenerii instituționali care susțin evenimentul sunt Ambasada Franței, Primăria Municipiului București și Federația Română de Ciclism.

Mulțumiri speciale voluntarilor Zenezia și Team Behind the Team, precum și Brigăzii Rutiere, Jandarmeriei București, Poliției Locale București, polițiilor de sector, SABIF, ISU-BIF și DGSU pentru implicarea și sprijinul acordat în buna desfășurare a evenimentului. Mulțumiri și Primăriei Municipiului București pentru susținerea constantă oferită.

Decathlon a încheiat al treilea an consecutiv în rolul de presenting partner, confirmându-și angajamentul pe termen lung față de comunitatea sportivă și pasiunea pentru un stil de viață activ și sănătos. La această ediție, Decathlon a contribuit prin:

  • Elemente incluse în kitul oficial al participanților, printre care tricouri și săculeți pentru încălțăminte;
  • Un spațiu interactiv de activare și o zonă expozițională dedicate participanților;
  • Un serviciu de reparații rapide, unde tehnicienii Decathlon au oferit asistență cicliștilor pentru problemele tehnice apărute pe parcursul evenimentului.

„Turul Franței a demonstrat încă o dată ce înseamnă performanța la cel mai înalt nivel, iar rezultatele spectaculoase obținute de echipa Decathlon CMA CGM cu echipamentele Van Rysel reprezintă un motiv de mândrie pentru noi. Ne-am bucurat sa fim din nou parteneri în acest an și ne-am propus să aducem acest standard de excelență mai aproape de fiecare participant la L’Étape România by Tour de France, pe străzile Bucureștiului, să rămânem un sprijin de încredere pentru toți cei care împărtășesc pasiunea pentru ciclism. Energia și entuziasmul acestei comunități de fani ai ciclismului, de la mic la mare, ne inspiră continuu să susținem și să dezvoltăm acest sport.” – Paul Cozmolici, director comercial ciclism și mobilitate urbană Decathlon România.

Eveniment recomandat de Europa FM.

Parteneri media: Golazo, Revista BIZ, Revista ICON, News.ro, Ciclism.ro, Freerider.ro, Radio România, Radio România Actualități, Radio România Cultural, RADOR, Ziarul Bursa, Romania Journal, Adrenallina.ro, munteanurecomanda.ro, Revista Sport Magazin, Visit Bucharest, GO4FUN.ro, GabrielSolomon.ro, Biciclistul.roRIDERSCLUB.roSPORTYA.net, TENIS10 și KLARMEDIA – Partener monitorizare de presă.

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L’Étape România by Tour de France presented by Decathlon este organizat de Federația Română de Ciclism, ACS MPG și Asociația MTB Academy. MTB Academy, o academie de ciclism cu peste 500 de copii înscriși în propria școală și cu experiența organizării a peste 100 de evenimente de amploare. Mai mult decât un organizator de curse, MTB Academy construiește o comunitate activă și informată, susține drepturile bicicliștilor în trafic și promovează ciclismul ca parte a unui stil de viață sănătos, responsabil și sustenabil.

Informații la zi despre L’Étape România by Tour de France se găsesc pe site-ul oficial https://romania.letapeseries.com/ și în social media:

Facebook – https://www.facebook.com/letaperomania;

Instagram –  https://www.instagram.com/letaperomania/;

TikTok – https://www.tiktok.com/@letapero_official.

Despre A.S.O

Datorită prestigioasei competiții Turul Franței, unul dintre cele mai populare evenimente sportive internaționale din lume, clasice de renume precum Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, Flèche Wallonne și Paris-Tours, sau curse pe etape ca Paris-Nisa, Critérium du Dauphiné și Vuelta a España, A.S.O este liderul mondial în organizarea curselor de ciclism, cu 100 de zile de competiție în fiecare an. Globalizarea ciclismului este unul dintre domeniile sale majore de dezvoltare. Cu Turul Arabiei Saudite, Turul Deutschland și organizarea Cursei Arctice a Norvegiei, A.S.O continuă să contribuie energic la creșterea acestui sport, ca exemplu de transport durabil pentru centrele orașelor.

Despre L’Étape Series by Tour de France

L’Étape Series by Tour de France este lider mondial în curse de ciclism cu participare în masă. Peste 30 de evenimente globale au fost desfășurate până acum, în peste 20 de țări. L’Étape by Tour de France oferă cicliștilor amatori posibilitatea de a concura sau de a experimenta o etapă de Turul Franței chiar la ei acasă. Turul Franței este cel mai recunoscut eveniment sportiv anual din lume și este o marcă premium în lumea ciclismului.

Despre Decathlon

Decathlon, brand global multi-specializat de articole sportive, unul dintre cele mai mari din lume, deține în momentul de față 32 de magazine la nivel național, la care se adaugă platforma online și aplicația Decathlon, fiind prezent pe piața de retail sportiv din România încă din 2009, cu aproximativ 1.600 de coechipieri în 2025.


Decathlon oferă iubitorilor de sport articole și echipamente pentru mai mult de 80 de sporturi, conform celor mai înalte standarde de calitate și inovație în domeniu, păstrând în permanență obiectivul strategic de a aduce oamenii împreuna prin sport si a face starea de bine (wellbeing) accesibilă astfel tuturor.


Magazinele includ produse aparținând mărcilor proprii, precum: Quechua, Rockrider, Van Rysel, Domyos, Tribord, Kiprun, Solognac etc, dar și altor mărci internaționale, adresându-se atât începătorilor, cât și sportivilor de nivel avansat sau profesionist. Decathlon colaborează cu mai mulți producători industriali, fabricând astfel chiar în România produse marcă proprie pentru drumeții montane, trekking și escaladă (încălțăminte), dar și pentru ciclism (articole textile și biciclete pentru adulți și copii), vândute în întreaga Europă cu eticheta „Fabricat în România”.

Despre NN 

NN este un grup de entități financiare care oferă produse de asigurări și pensii private. NN și-a început activitatea în România în 1997, fiind prima companie internațională care a intrat pe piața locală de asigurări de viață. Din 2007, NN activează și pe piața de pensii private, în 2016 s-a extins în segmentul de asigurări de sănătate, iar din 2020 oferă și asigurări de locuință.

NN cuprinde, în România, NN Asigurări de Viață SA, prin care oferă asigurări de viață, de sănătate și pensii private facultative, NN Pensii SAFPAP SA, prin care oferă pensii private obligatorii și NN Asigurări SA, prin care oferă asigurări generale, cu excepția celor auto. În prezent, NN are în total în România peste 500 de angajați și peste 1700 de consultanți financiari și manageri în forța de vânzări. Împreună, susțin peste 2,3 milioane de clienți de asigurări și pensii, un sfert din populația activă a României, să protejeze tot ceea ce contează mai mult pentru ei și să-și asigure un viitor financiar mai bun.

NN face parte din NN Group, companie internațională de servicii financiare, activă în 10 țări, cu prezență puternică în Europa și în Japonia. Alături de toți angajații, NN Group oferă pensii, asigurări, servicii bancare și de investiții, unui număr de aproximativ 19 milioane de clienți. NN Group include Nationale-Nederlanden, NN, ABN AMRO Insurance, Movir, AZL, BeFrank, OHRA și Woonnu. NN Group este listat la bursa Euronext Amsterdam (NN).

www.nn.ro

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Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri

 

Deoarece protecţia identităţii este foarte valoroasă şi reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se ştie ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informaţii între browser şi website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informaţiile conţinute de cookie pot fi interceptate. Deşi foarte rar, acest lucru se poate întâmpla daca browser-ul se conectează la server folosind o reţea necriptată (ex: o reţea WiFi nesecurizată).

 

Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greşite ale cookie-urilor pe servere. Dacă un website nu solicită browser-ului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browser-ele în a trimite informaţii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informaţiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să fiţi atenţi în alegerea metodei celei mai potrivite de protecţie a informaţiilor personale.

 

Sfaturi pentru o navigare sigură şi responsabilă, bazată pe cookies.

 

Datorită flexibilităţii lor şi a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri şi cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite şi utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo si altele.

 

  • Iată câteva sfaturi care vă pot asigura ca navigaţi fără griji însă cu ajutorul cookie-urilor:

 

– Particularizaţi-vă setările browser-ului în ceea ce priveşte cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securităţii utilizării cookie-urilor.

 

– Dacă nu vă deranjează cookie-urile şi sunteţi singura persoană care utilizaează computerul, puteţi seta termene lunigi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare şi al datelor personale de acces.

 

– Dacă împărţiti accesul la calculator, puteţi lua în considerare setarea browser-ului pentru a şterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideţi browser-ul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri şi de a şterge orice informaţie de vizitare la închiderea sesiunii navigare.

 

– Instalaţi-vă si updataţi-vă constant aplicaţii antispyware.

 

Multe dintre aplicaţiile de detectare şi prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri.

 

Astfel, impiedică browser-ul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitatile browser-ului sau să descarce software periculos. Asiguraţi-vă că aveţi browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browser-elor.

 

Cookie-urile sunt pretutindeni şi nu pot fi evitate dacă doriţi să vă bucuraţi de acces pe cele mai bune şi cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaţionale. Cu o inţelegere clară a modului lor de operare şi a beneficiilor pe care le aduc, puteţi lua măsurile necesare de securitate astel încât să puteţi naviga cu încredere pe internet.

 

Cum pot opri cookie-urile?

 

Dezactivarea şi refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat şi folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veţi mai primi/vedea publicitate online.

 

Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau poţi seta browser-ul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu eşti înregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lăsa comentarii.

 

Toate browser-ele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în “opţiuni” sau în meniul de “preferinţe” al browser-ului folosit.

 

  • Pentru a înţelege aceste setări, următoarele link-uri pot fi folositoare, altfel puteţi folosi opţiunea “ajutor” a browser-ului pentru mai multe detalii.

 

Cookie settings în Internet Explorer http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

 

Cookie settings în Mozilla https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

 

Cookie settings în Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 

Cookie settings în Safari https://support.apple.com/kb/ph17191?locale=en_US

 

Cookie settings în Opera http://www.opera.com/help/tutorials/

 

Pentru setările cookie-urilor generate de terţi, puteţi consulta şi site-ul www.youronlinechoices.com/ro/ unde găsiţi mai multe informaţii privind confidenţialitatea legată de publicitatea online.

 

Date cu caracter personal

 

CLUBUL MEDIA BUSINESS CONSULTING SRL este deosebit de interesata de respectarea vietii private a vizitatorilor si utilizatorilor paginilor sale de internet.

 

Acest document descrie practicile adoptate de CLUBUL MEDIA BUSINESS CONSULTING SRL cu privire la datele cu caracter personal pe care compania le poate colecta, utilizarea acestora si persoanele pentru care sunt colectate.

 

Cu toate acestea, fiecare pagina de internet CLUBUL MEDIA BUSINESS CONSULTING SRL are un obiectiv diferit si caracteristici proprii. Daca un anumit site internet CLUBUL MEDIA BUSINESS CONSULTING SRL solicita date personale suplimentare, veti fi informat in legatura cu acest lucru pe site-ul respectiv.

 

Date cu caracter personal

 

In general, puteti accesa paginile internet ale CLUBUL MEDIA BUSINESS CONSULTING SRL fara a fi nevoie sa furnizati informatii cu caracter personal.

 

Pentru a va satisface nevoile, CLUBUL MEDIA BUSINESS CONSULTING SRL va poate solicita sa furnizati date cu caracter personal, de exemplu, pentru a stabili o corespondenta sau pentru a procesa o comanda.

 

In special, este vorba de coordonatele dumneavoastra (nume, adresa, numar de telefon, adresa electronica, etc.)

 

Colectarea datelor cu caracter personal

 

CLUBUL MEDIA BUSINESS CONSULTING SRL nu colecteaza date cu caracter personal decat in scopuri precise, explicite si legitime si nu prelucreaza apoi aceste date intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri.

 

Atunci cand colecteaza date cu caracter personal, CLUBUL MEDIA BUSINESS CONSULTING SRL informeaza persoana in cauza in momentul sau inainte de colectare si inainte de a le utiliza in scopurile definite.

 

CLUBUL MEDIA BUSINESS CONSULTING SRL se angajeaza sa nu prelucreze decat date cu caracter personal adecvate, pertinente si neexcesive in raport cu scopurile pentru care sunt colectate. CLUBUL MEDIA BUSINESS CONSULTING SRL va adopta toate dispozitiile necesare pentru ca datele cu caracter personal prelucrate sa fie exacte si actualizate, daca este cazul.

 

Utilizarea datelor  colectate pe  site-urile CLUBUL MEDIA BUSINESS CONSULTING SRL  .

 

CLUBUL MEDIA BUSINESS CONSULTING SRL  utilizeaza datele cu caracter personal in limita stricta a scopurilor in care au fost colectate.
Drept exemplu, CLUBUL MEDIA BUSINESS CONSULTING SRL va poate solicita date cu caracter personal pentru a:

 

  • Va furniza informatii privind produsele si serviciile
  • Executa si urmari tranzactiile dumneavoastra
  • Participa la aspectele interactive ale site-urilor
  • Comunica si dezvolta relatii comerciale cu dumneavoastra

 

CLUBUL MEDIA BUSINESS CONSULTING SRL se angajeaza sa nu utilizeze datele cu caracter personal in scopuri de prospectare comerciala fara a obtine in prealabil consimtamantul dumneavoastra.

 

Destinatarii datelor cu caracter personal

 

Destinatarii datelor dumneavoastra personale se limiteaza exclusiv la persoanele abilitate sa cunoasca aceste date datorita functiilor pe care le ocupa.

 

CLUBUL MEDIA BUSINESS CONSULTING SRL  va poate cere date cu caracter personal impreuna cu furnizorii sau prestatarii de servicii la care apeleaza CLUBUL MEDIA BUSINESS CONSULTING SRL pentru a va procesa comanda. Acestia din urma sunt obligati contractual sa respecte confidentialitatea si siguranta datelor pe care le pot primi si sa nu le utilizeze decat in scopurile misiunii care le-a fost incredintata.

 

CLUBUL MEDIA BUSINESS CONSULTING SRL se angajeaza de asemenea sa nu vanda, inchirieze sau cedeze unor terti datele cu caracter personal fara aprobarea dumneavoastra, cu exceptia, in special, a urmatoarelor cazuri: in aplicarea unei decizii judiciare sau administrative, pentru a se conforma legislatiei aplicabile, pentru a proteja drepturile si bunurile CLUBUL MEDIA BUSINESS CONSULTING SRL.

 

Durata de pastrare

 

CLUBUL MEDIA BUSINESS CONSULTING SRL  pastreaza datele cu caracter personal doar atat timp cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor in care au fost colectate sau atat timp cat prevede legea in vigoare.

 

Dreptul de acces, modificare, stergere si opozitie

 

Puteti solicita in orice moment ca CLUBUL MEDIA BUSINESS CONSULTING SRL sa va acorde dreptul de acces la datele cu caracter personal care va privesc.

 

Beneficiati de asemenea de dreptul de modificare sau stergere a acestor date si de dreptul de a va opune, din motive intemeiate, la prelucrarea datelor susmentionate.

 

In ceea ce priveste prospectarea comerciala, puteti utiliza dreptul de opozitie fara nicio justificare.

 

Pentru a beneficia de aceste drepturi, adresati-va administratorului site-ului internet in cauza si/sau responsabilului pentru confidentialitatea datelor.

 

Securitatea datelor

 

CLUBUL MEDIA BUSINESS CONSULTING SRL a implementat masuri de protectie pentru a asigura confidentialitatea, securitatea si integritatea datelor cu caracter personal care va privesc. Accesul la datele cu caracter personal este limitat angajatilor care trebuie sa le cunoasca si care au participat la o formare cu privire la normele in materie de confidentialitate.

 

In cadrul unui site comercial, colectarea coordonatelor bancare se realizeaza intotdeauna cu ajutorul unor procedee eficiente si legale de securizare a platilor: aceste masuri pot consta in codarea SSL (pentru a face datele ilizibile de altii) in timpul colectarii sau transferului de date confidentiale. Aceste coordonate vor fi utilizate doar pentru plata online si nu vor fi pastrate.
CLUBUL MEDIA BUSINESS CONSULTING SRL vegheaza indeosebi ca datele dumneavoastra cu caracter personal sa nu fie modificate, afectate sau accesibile pentru terti.

 

Cookies

 

CLUBUL MEDIA BUSINESS CONSULTING SRL colecteaza date referitoare la utilizarea site-urilor internet pentru a oferi servicii mai bune vizitatorilor si utilizatorilor lor, prin utilizarea de „cookies” - fisiere pe care navigatorul de internet le copiaza pe hard discul dumneavoastra atunci cand accesati un site. Fisierele cookies nu permit identificarea dumneavoastra personala. Datele inregistrate pot fi paginile consultate, date si ora consultarii si alte date de monitorizare.

 

Puteti seta navigatorul astfel incat sa va informeze in legatura cu prezenta cookies-urilor, lasandu-va astfel libertatea de a le accepta sau nu. De asemenea, puteti seta navigatorul pentru a dezactiva cookies-urile.

 

Servicii interactive

 

Anumite pagini de internet detinute de CLUBUL MEDIA BUSINESS CONSULTING SRL contin functii interactive (chat, forum, etc.). Puteti utiliza aceste functii prin completarea unui formular de inscriere. Formularul solicita unele date cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, numarul de telefon, adresa electronica. Aceste date sunt colectate doar in scopul de a ameliora serviciile interactive si a va raspunde nevoilor.
Utilizatorii inscrisi la aceste servicii pot avea acces la informatiile furnizate  in timpul inscrierii si pot modifica sau sterge in orice moment informatiile furnizate.

 

Link-uri spre alte pagini de internet

 

Paginile de internet CLUBUL MEDIA BUSINESS CONSULTING SRL pot contine link-uri spre alte site-uri.CLUBUL MEDIA BUSINESS CONSULTING SRL nu controleaza aceste site-uri si nu poate fi considerat raspunzator pentru practicile lor in materie de confidentialitate sau pentru continutul lor. Din acest motiv, va recomandam sa va informati cu privire la politicile acestor site-uri in ceea ce priveste protectia datelor inainte de a le utiliza sau de a le furniza date cu caracter personal.

 

Acceptarea prezentelor practici

 

Prin utilizarea acestui site, acceptati prezentele practici. Daca nu acceptati termenii acestor practici, nu utilizati site-ul si nu furnizati date cu caracter personal.

 

Modificari

 

Prezentele practici au fost actualizate luna aceasta. Orice modificare va fi publicata aici si va intra in vigoare la publicarea ei. Din acest motiv va rugam sa consultati periodic aceasta pagina.