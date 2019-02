Leo Messi și Mohamed Salah dau ce au mai bun #DINPASIUNE pentru Pepsi

Pepsi® lansează noua campanie globală UEFA Champions League, sub noua platformă internațională a brandului: PEPSI, FOR THE LOVE OF IT. Anul acesta, compania sărbătorește parteneriatul cu Liga Campionilor UEFA în premieră alături de doi dintre cei mai buni fotbaliști din lume care se vor duela pentru o doză de Pepsi.



În campania creativă din 2019, „Last Can Standing”, Leo Messi, câștigătorul a patru trofee UEFA Champions League, împreună cu recordmenul supranumit „Regele egiptean”, atacantul Mohamed Salah, se confruntă într-un duel plin de pasiune, cu trucuri de fotbal amuzante, pentru unul dintre brand-urile preferate la nivel internațional. Spot-ul îi prezintă pe cei doi într-o benzinărie izolată, unde descoperă o singură doză de Pepsi rămasă în frigider. Imediat începe un duel al trick shot-urilor între cei doi, în dorința lor de a câștiga ultima doza de Pepsi disponibilă



„A fost foarte distractiv să filmez reclama din acest an alături de Pepsi – este un concept care se bazează pe divertisment și abilități fotbalistice. Sper ca aceasta să îi încurajeze în continuare pe fanii fotbalului să se bucure de pasiunile lor și de joc”, a spus Leo Messi.



„Mă bucur să fac parte din acest parteneriat global și sunt nerăbdător să văd ce va urma”, a adăugat Mohamed Salah.

Începând de astăzi până la finala Ligii Campionilor UEFA din Madrid, campania creativă va fi difuzată în 65 de țări din toată lumea, incluzând conținut exclusiv, un design revoluționar de produs, campanii de marketing out of home și in-store. În timpul filmării, Pepsi a surprins câteva momente uimitoare din spatele scenei. Așa cum era de așteptat, atât Messi, cât și Salah țin mai tot timpul mingea la picior și demonstrează talentul lor unic și pe teren și în campanie. Conținutul special, surprins de Pepsi, va fi distribuit exclusiv pe canalele de social media.



„An de an, Pepsi face tot posibilul pentru a-i distra pe fanii fotbalului prezentându-le eroii preferați în moduri surprinzătoare și unice”, declară Natalia Filippociants, VP, Marketing, Global Beverages, PepsiCo. „Noua platformă FOR THE LOVE OF IT este esența brandului nostru și se regăsește în tot ceea ce facem. De-a lungul timpului, ne-am implicat și am valorificat pasiunea fanilor pentru fotbal. Iar campania din acest an surprinde dragostea acestora pentru momentele surprinzătoare din joc, aducând laolaltă sportul, jucătorii și iubitorii de băuturi răcoritoare din toată lumea.”