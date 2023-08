Le-a învins pe Bianca Andreescu și câștigătoarea de la Wimbledon, desi la naștere i s-a prezis că va sta toată viața în scaun cu rotile 

Campioana europeană la tenis Andreea Roșca a declarat în cadrul Podcastului Business Philosophy că a învins-o de trei ori pe actuala câștigătoare de la Wimbledon, Marketa Vondrousova și o dată pe Bianca Andreescu, deși la naștere i s-a prezis că va rămâne toată viața în scaun cu rotile.

“Am bătut-o de 3 ori pe câștigătoare de la Wimbledon, Marketa Vondrousova, de fiecare dată la două seturi. O dată la Europene, o dată la Petit As, când am ajuns în finală și încă o dată la un turneu oarecare, prin 2013.

Apoi la un an sau doi după, la un turneu în Franța, am bătut-o pe Bianca Andreescu. N-am jucat niciodată cu Iga Swiatek, dar am fost la multe turnee împreună”, a declarat Andreea.

DESCRIERE:

00:00 – intro

00:31 – a bătut-o de 3 ori, de fiecare dată la 2 seturi, în 2013, pe deținătoarea actuală a titlului la Wimbledon, Markéta Vondroušová. “Am bătut-o de 3 ori consecutiv. O dată la Petit As, la 14 ani, când am ajuns în finală. O dată la Europene și încă o dată la un turneu oarecare. Am bătut-o la 2 seturi mereu”

01:35 – A bătut-o și pe Bianca Andreescu, cu care a stat în cameră, la un turneu în Franța

02:21 – Finala care nu s-a mai disputat din Antalya, din cauza ploii, ambele jucătoare fiind declarate finaliste 03:32 – salt de 900 de locuri în clasamentul WTA, ajungând pe locul 210 mondial

04:02 – a câștigat titlul de Campioană Europeană

04:33 – s-a născut cu talus valgus la ambele picioare. A efectuat 3 operații și a stat un an și jumătate în gips. Medicii i-au prezis că va sta toată viața în scaun cu rotile

07:35 – “Medicii mi-au zis mereu – ‘Nu mai juca la nivel profesionist, că o să-ți rupi.. Așa mi-am rupt 3 tendoane, talpa mea practic s-a rupt în două. Am 2 hernii de disc, am contuzii pe la verterbre, dar nu m-au marcat”

08:56 – Momentul în care a renunțat la tenis – “Sincer, am fost fericită. Am avut o perioadă foarte greau anul trecut, în care plângeam în orice zi mă duceam la tenis. Eram foarte tristă și nu știam de ce. Am fost și la psiholog. Mi-am dat seama că e din cauza stresului datorat tenisului”

11:25 – Atracție către psihologie și antrenorat. Echipă cu prietenul ei, Toni Stanca, la clubul care se va deschide “Unda”, fostul club Oasis

13:45 – flagelul părinților toxici din tenis

18:29 – despre cazul de dopaj al Simonei Halep

21:48 – “În România ne place să comentăm, să scoatem lucrurile negative în față”

22:34 – “Nadal m-a invitat o dată să joc ping-pong. Mi-a fost rușine și am zis că nu”. Am făcut un Emma Răducanu un antrenament, m-am intersectat cu Iga, Ruud, Tsitsipas, etc.

24:57 – “De bulliyng am avut parte la școală”

27:54 – “Nu am o părere foarte bună despre Biserică, dar cred în Dumnezeu”

28:05 – despre tatuaje și cățelușa ei, care vine la meciuri

29:23 – Vrea să facă Facultatea de Psihologie și să joace meciuri în circuite închise

30:40 – agresivitate vs. empatie și permisivitate, ca metode de antrenament

32:25 – premii egale la băieți și la fete? De ce reprezentantele sexului frumos din tenis din România au rezultate mai bune decât băieții. “Nu e corect că sunt foarte mulți bani îndreptați către primii 100. Iar restul..”

35:23 – despre căderile psihice din tenis și hateri

