Kreskova Vodka: Medalie Master la The Vodka Masters 2020 şi alte 11 medalii la competiţii prestigioase, desfăşurate pe 3 continente

Kreskova Vodka cu 40% alcool, un brand strategic al portofoliului Alexandrion Group, a demonstrat din nou, ȋn această vară, că are toate atributele necesare pentru a se distinge printre băuturi din categoria sa, din întreaga lume, câştigând Medalia Master, cea mai importantă şi ȋnaltă distincţie a prestigioasei competiţii internaţionale The Vodka Masters 2020, desfăşurată ȋn Marea Britanie. Rezultatele excepţionale s-au succedat pe parcursul ȋntregului an: Kreskova Vodka, cu 40% alcool a obţinut medalii de aur la International Spirits Challenge 2020 (Marea Britanie) şi World Spirits Award 2020 (Austria), precum şi o medalie de argint la International Wine & Spirit Competition 2020 (Marea Britanie). Aceste medalii completează si pun ȋn valoare palmaresul de 12 medalii câştigate de Kreskova Vodka, cu 40% alcool, de-a lungul anilor, la competiţii internaţionale cu autoritate şi longevitate ȋn domeniul băuturilor alcoolice, desfăşurate ȋn Europa, SUA şi Africa de Sud.

Kreskova Vodka, o băutură cu o concentraţie alcoolică de 40%, a fost evaluată şi degustată „ȋn orb” de către membrii juriului, care au fost impresionaţi de calităţile şi gustul său şi au decis să ȋi acorde Medalia Master la The Vodka Masters 2020. Lansată ȋn 2008, The Vodka Masters face partea din seria competiţiilor cu rezonanţă şi participare la nivel mondial, The Global Spirits Masters, şi este un concurs care răsplăteşte excelenţa ȋn producţia de băuturi spirtoase, oferind brandurilor elemente de diferenţiere cheie, ȋntr-o piaţă globală extrem de variată. Juriul este format din experţi ȋn băuturi spirtoase, cu experienţă bogată şi cunoştinţe solide despre piaţa băuturilor alcoolice, la nivel internaţional.

Tot anul acesta, Kreskova Vodka, cu 40% alcool, a obţinut alte două distincţii importante: medalii de aur, la International Spirits Challenge 2020 (Marea Britanie) şi World Spirits Award 2020 (Austria). Aflată la ediţia cu numarul 25, International Spirits Challenge este recunoscută pentru procesul de evaluare foarte riguros, la care sunt supuse cele peste 1.700 de băuturi din aproape 70 de ţări, ȋnscrise ȋn competiţie. Desfăşurată ȋn Austria, competiţia World Spirits Award are un sistem de evaluare foarte complex, bazat pe criterii precum aromă, intensitatea şi puritatea gustului şi “armonia” generală. Kreskova Vodka, cu 40% alcool, a câştigat şi o medalie de argint la International Wine & Spirit Competition 2020 (Marea Britanie), unul dintre cele mai mari şi influente concursuri internaţionale din industria băuturilor alcoolice.

În ultimii ani, Kreskova Vodka, cu 40% alcool, a acumulat 12 medalii ȋn palamares, participând la competiţii internaţionale cu tradiţie şi rezonanţă ȋn industria băuturilor alcoolice, organizate ȋn Europa, SUA şi Africa de Sud. Pe lângă medaliile câştigate anul acesta, Kreskova Vodka, cu 40% alcool, a obţinut medalii şi la Meiningers International Spirits Award 2019 (Germania), Ultimate Spirits Challenge 2019 (SUA) și Michelangelo International Wine & Spirits Awards 2018 (Africa de Sud).

Kreskova Vodka – ”Designed to save the party” este destinată consumatorilori tineri care au un stil de viață activ și care acordă mai multă atenție calității timpului petrecut cu prietenii. Fiind prezentată într-o sticlă cu un design contemporan și o abordare modernă, Kreskova Vodka are un conținut de alcool de 40%, o aromă rafinată, fiind obținută prin procesul de distilare și filtrare realizat în cinci etape. Apa ultra pură și alcoolul neutru obținut din cereale sunt principalele ingrediente care constituie gustul unic Kreskova Vodka.

Mai multe detalii despre Kreskova Vodka cu 40% alcool şi ȋntregul portofoliu de produse al Alexandrion Group puteţi afla pe www.alexandriongroup.com .

Despre Alexandrion Group:

Alexandrion Group este lider în producția și distribuția de vinuri și băuturi spirtoase din România și singurul producător de single malț din țară. Grupul este format din Distileriile Alexandrion și Distileriile SABER 1789, care împreună, au o istorie de peste 200 de ani în industria spirtoasă locală și au creat unele dintre cele mai puternice mărci din România, recunoscute atât la nivel național, cât și internațional pentru calitatea și rafinamentul lor. Portofoliul de produse include băuturi tradiționale românești și produse internaționale. Alexandrion 5* și 7*, celebrul vinars Brâncoveanu XO, VS și VSOP, lichiorul de fructe SABER Elyzia, distilatul de fructe Zolmyr, Vodka Kreskova precum și alte produse au asigurat Grupului poziția de lider al pieței de băuturi spirtoase și tradiționale din România . Începând cu anul 2018, Grupul și-a extins activitatea, completându-și portofoliul cu vinuri premiate, liniștite și spumante, sub denumirea THE ICONIC ESTATE.