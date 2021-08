Importanta casetei de directie pentru siguranta

Sistemul de directie al masinii trebuie sa transmita forta si directia aplicata volanului catre rotile viratoare. Piesa responsabila de transmiterea si amplificarea acestei forte este caseta de directie cunoscuta de inginerii auto ca si mecanismul de actionare al directiei.

Caseta de directie reprezinta una dintre cele mai importante componente ale unui autoturism deoarece, dupa cum sugereaza si denumirea acesteia, are rolul de a ne ajuta sa tinem directia dorita si sa viram corespunzator in deplina siguranta.

In cazul in care intervin probleme la sistemul de directe, in majoritatea cazurilor, caseta de directie va fi vinovata. Tocmai de aceea, in momentul in care exista semnale care indica o directie imprecisa, este absolut necesara o interventie rapida astfel incat situatia sa nu se agraveze. O directie cu probleme poate cauza accidente serioase iar pagubele se pot extinde peste cele de natura materiala.

Orice sofer care constata ca directia masinii nu mai este la fel, trebuie sa viziteze un service specializat pentru o constatare. Constatarea intr-un service autorizat este importanta pentru a identifica cu exactitate avaria, astfel incat aceasta se se poata remedia intr-un timp cat mai scurt, timp in care se recomanda stationarea autoturismului.

Exista mai multe defectiuni care pot aparea la casetele de directe. De exemplu, in cazul in care cremaliera este defecta, se recomanda inlocuirea casetei de directie cu una noua sau reconditionarea celei initiale, care include reconditionarea axului dintat si inlocuirea rulmentilor si a burdufelor vechi. De asemenea, nu se recomanda achizitionarea si montarea unei casete de directie second hand, deoarece defectiunile pot aparea mult mai repede. Chiar si o caseta de directie care a trecut printr-un proces de reparare, poate fi la fel de buna, eficienta si durabila, precum una noua. In plus, atat ca si costuri initiale cat si ca durata de viata, repararea casetei de directie poate reprezenta cea mai buna solutie avand in vedere raportul pret/calitate al unei astfel de operatiuni.

Preturile pentru repararea unei casete de directie difera in functie de brand-ul si modelul autoturismului, iar daca doriti sa va urcati in la volan si sa circulati in deplina siguranta, este important sa apelati la ajutorul unor specialisti in domeniu.

Exista bineinteles mai multe tipuri de casete de directie, ceea ce inseamna ca si costurile fie pentru achizitionarea unui produs nou, fie pentru reconditionarea componentei initiale, difera. Exista atat casete de directie mecanice, cat si hidraulice, electro-hidraulice sau asistate electronic.

O verificare la rece a casetei de directie pe care oricine o poate face, consta in pozitionarea autoturismului pe o suprafata neteda, si miscarea volanului stanga-dreapta. In cazul in care este sesizata un joc in volan, atunci trebuie sa mergeti intr-un service autorizat pentru o constatare.

In concluzie, caseta de directie reprezinta una dintre principalele componente ale unei masini pentru simplul fapt ca are rolul de a dirija rotile viratoare in directia dorita, in functie de miscarile efectuate prin volan.

Siguranta traficului rutier este foarte importanta si depinde intr-o foarte mare masura nu doar de comportamentul soferilor in timp ce se afla la volan, ci si de starea tehnica a autoturismelor care sunt puse zi de zi in circulatie.

