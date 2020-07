Importanta aparatelor dentare si ce tipuri putem folosi pentru dinti drepti si frumosi

Aparatul dentar metalic este adesea asociat cu perioada adolescentei si reprezinta simbolul prin care lumea ortodontica este recunoscuta in imaginatia comuna. In realitate, astazi exista o mare varietate de metode de tratament ortodontice mai eficiente, mai rapide si mai ales discrete, precum noile aparate invizibile numite Invisalign.

Aparatele dentare metalice

Aparatele dentare metalice sunt metoda de tratament „clasica”, precum si cea mai putin discreta. Aceste aparate sunt alcatuite din mici suporturi metalice care sunt lipite pe partea exterioara a elementelor dentare pentru a fi mutate si sunt conectate intre ele datorita unui arc metalic. Aceasta metoda de tratament este extrem de precisa si va permite sa tratati chiar si cele mai complexe cazuri, obtinand rezultate excelente.

Dezavantajele aparatelor dentare de acest tip constau in esenta in vizibilitatea excesiva pe care o au. De asemenea, dimensiunea unui astfel de aparat poate fi enervanta in special pentru pacientii adulti si faptul ca, datorita fortelor intense dezvoltate de acest tip de dispozitiv, acesta ar putea fi dureros si provoaca un anumit disconfort mai ales la inceputul tratamentului.

Aparate dentare din ceramica sau din rasina

Acest tip de aparat functioneaza exact ca precedentul, dar spre deosebire de cel metalic, se folosesc placi ceramice care sunt mult mai putin vizibile, deoarece sunt de aceeasi culoare ca si dintii. Acest tip de aparat asigura aceiasi timpi si rezultate ca si precedentul, dar este mai putin vizibil, deci este o alegere excelenta pentru tratamente mai complexe, care sunt efectuate de adulti.

Aparate dentare invizibile: sistemul Invisalign

Mastile transparente Invisalign reprezinta o metoda inovatoare de tratament discreta si eficienta pentru a corecta o problem dentara. Dupa cum sugereaza si numele, aceasta metoda include o serie de masti invizibile care pot fi indepartate cu usurinta de catre pacient si sunt destinate sa ghideze pozitia dintilor, pas cu pas, pana la corectarea completa a unei malocluzii. In mod logic, cel mai mare avantaj al acestui tip de aparat este ca mastile sunt complet transparente si cu adevarat invizibile pentru ochiul liber, asa ca nimeni nu va observa ca purtati un aparat. Mai mult, mastile Invisalign, facute pentru masurarea si ghidarea dintilor in pozitia corecta, trebuie inlocuite la fiecare doua saptamani pentru a garanta o forta de deplasare constanta a dintilor si a actiona intr-un mod programat.

De asemenea, daca aceste masti erau odinioara recomandate doar pentru pacientii adulti, in prezent, acestea pot fi utilizate in conditii de siguranta pentru a trata orice caz ortodontic, chiar si la copii si adolescenti, permitand rezultate care pot fi complet superioare tratamentelor cu aparate fixe clasice. Desigur, acest tip de tratament este si mai costisitor.

Copii: tratamentul precoce

Aparatele dentare destinate copiilor va permit sa tratati acele probleme ale mandibulei inainte de finalizarea cresterii osoase. Cele mai frecvente probleme de tratat la copii sunt legate de palatul prea ingust sau de maxilar.

Pentru a va asigura ca copilul nu va creste cu probleme care mai tarziu nu mai pot fi corectate, va recomandam sa efectuati o vizita de screening la o varsta frageda la 6-7 ani, in cazul in care se observa una dintre urmatoarele probleme. Astfel, puteti merge la ortodont daca:

-dintii de lapte se suprapun sau se aglomereaza;

-obseravti o miscare anormala a maxilarului;

-dintii definitivi nu apar dupa pierderea dintilor de lapte;

-copilul respira mereu pe gura si nu pe nas;

-exista un spatiu crescut intre cei doi incisivi superiori.

Cu toate acestea, sfatul general este de a merge la medic chiar daca nu observati niciuna din urmatoarele probleme.

Adolescenti: tratamentul ortodontic al dintilor permanenti

In perioada adolescentei, deci incepand cu varsta de 11-13 ani, tratamentul ortodontic consta in aparatul clasic care se monteaza in aceasta perioada tocmai pentru ca rezultatele obtinute sunt mai precise si mai durabile. La fel ca in cazul adultilor, aparatul metalic nu este singura metoda de tratament disponibila. Dispozitivul invizibil Invisalign poate fi folosit si pentru adolescenti.

Adulti: tratamentul ortodontic al persoanelor peste 18 ani

Pentru adulti, dorinta de a-si imbunatati zambetul si de a avea dinti perfecti este adesea motivatia necesara pentru a incepe un tratament ortodontic. Utilizarea unui aparat ortodontic permite, de asemenea, corectarea nevoilor pur functionale, care adesea la adulti provoaca probleme generale nu numai la nivelul gurii. Pana in prezent, datorita noilor procese tehnologice disponibile pentru pacientii adulti, exista numeroase optiuni de tratament, cum ar fi: aparat dentar ceramic invizibil, aparat dentar de safir, masti invizibile Invisalign etc.

Secretul rezultatelor durabile dupa un tratament ortodontic

Multi oameni cred ca, odata incheiat un tratament ortodontic, dintii vor ramane stabili in pozitia lor de-a lungul vietii. In realitate, trebuie folosit retainerul, adica un dispozitiv fix sau detasabil care mentine dintii in pozitia obtinuta, pentru o anumita perioada. Acesta este absolut fundamental si este parte integranta a tratamentului cu un aparat dentar.

Fixarea rezultatelor obtinute cu un retainer este, prin urmare, fundamentala si va permite sa stabilizati rezultatele indiferent de tipul de tratamentul efectuat.

In functie de tipul de tratament efectuat, fixarea cu ajutorul retainerului trebuie sa fie efectuata pe o perioada variabila de 1-2 ani in general, adesea conform unei metode regresive. Cum se face asta? La inceput, acest lucru se efectueaza in fiecare zi, dupa un timp o zi da si una nu, apoi o data la 3-4 zile si asa mai departe pana la indepartarea completa.

In concluzie…

Ortodontia va permite sa corectati o malocluzie sau pur si simplu estetica zambetului permitand oricui sa obtina zambetul pe care si l-a dorit intotdeauna. In ultima vreme, tratamentele, strategiile si tehnologiile disponibile pe piata sunt la indemana specialistilor pentru a remedia aproape orice tip de problema. Veste buna este ca exista tratamente pentru orice tip de buget. La Dentaline Clinic puteti gasi un medic de incredere, puteti obtine informatii despre cel mai bun tip de tratament pentru a avea, in sfarsit, zambetul pe care l-ati dorit intotdeauna!