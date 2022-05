Ilie Năstase: Un nou nr. 1 modial va fi lansat de la turneele Dr. Oetker, cum a fost și Swiatek

Fostul mare tenisman Ilie Năstase spune că din copiii care participă la turneele organizate de Dr. Oetker va ieși un alt nr. 1 mondial, cum s-a mai întâmplat și în cazul nr 1 WTA, Iga Swiatek.

„Anul ăsta e important pentru mine, am ajuns la tie-break… 76 de ani, dar mă simt bine. Pe timpul nostru nu existau aceste turnee, dar cu atât mai bine că există acum. Am observat că sunt copii din toate ţările. Sigur o să aflăm mai târziu că dintre aceşti jucători iese numărul 1 mondial, cum am înţeles că a fost poloneza (n.r. – Iga Swiatek), pe care am văzut-o şi ieri în finală la Roma. Asta e ideea acestui turneu, să dea următorii campioni. Copiii care joacă la turneul acesta primesc puncte şi nu mai trebuie să cheltuie bani să joace în altă parte”, a declarat Ilie Năstase, care a fost prezent la Centrul Național de Tenis la conferința legată de cea de a X-a ediție a Dr. Oetker Junior Trophy.

Ioan Cozma Director General Dr. Oetker România: „Îi mulţumesc maestrului Ilie Năstase că este alături de noi. Este o performanţă faptul că am ajuns la a zecea ediţie. Acum 3 ani spuneam că vrem să facem din Dr. Oetker Junior Trophy un Petit As (n.r. – turneu din Franţa rezervat copiilor cu vârste între 12 şi 14 ani) din această parte a Europei şi se pare că ne-am atins scopul. Anul acesta avem 240 de jucători din 25 de ţări, este un lucru care mă face mândru şi să îmi doresc să continui. Sunt chiar bucuros că am reuşit această performanţă.

„Dar nu sunt numai meritele noastre, ci şi ale F.R. de Tenis care are un exerciţiu în a organiza aceste turnee. Iar federaţia este foarte dedicată acestui turneu. În trecut noi am organizat la Tenis Club Curtea de Argeş turneul Summer Camp Girls pentru juniori sub 16 ani la care a participau şi echipe naţionale. În prezent acest turneu este organizat la Timişoara, dar ne dorim să-l luăm înapoi. Ceea ce vreau să spun e că la Dr. Oetker Junior Trophy, în 2012, a participat şi Iga Swiatek… ca să vedeţi de unde răsar campionii”.

La această competiție aniversară Dr. Oetker Junior Trophy, care face parte din cadrul Tennis Europe U 14, categoria 1, ce se va disputa în perioada 16-22 mai, și-au anunțat prezența aproximativ 240 de sportivi din 25 de țări.

George Cosac – „Este a zecea ediţie a Dr. Oetker Junior Trophy, este cel mai mare turneu Under 14 din Sud-Estul Europei. Este o competiţie care a crescut de la an la an. Fără aceste turnee, copiii nu se pot dezvolta şi nu îşi pot îndeplini visurile. Visul de a ajunge precum Simona Halep, Horia Tecău, Andrei Pavel şi, de ce nu, Ilie Năstase. Toate ţările cu tenis dezvoltat au zeci sau chiar sute de turnee de acest gen”.

„Asta pentru că aceşti copii joacă acasă la ei, au susţinerea părinţilor şi a celor din tribune, sunt obişnuiţi cu mediul şi aşa mai departe şi în acest fel le este mai uşor să obţină punctele necesare să urce în clasamentul mondial. Datorită domnului Cozma avem a zecea ediţie a turneului, iar azi avem aproape 50 de băieţi pe tabloul principal şi 42 de fete. Iată că au astfel posibilitatea să îşi încerce puterile, să puncteze şi să urce în clasamentul mondial”.

În cadrul festivității Dr. Oetker Junior Trophy de la Centrul Național de Tenis a fost decernat Trofeul Tinere Talente.

Astfel, au fost premiați Andreea Kurta – la fete, respectiv Radu Andrei – la băieți.

De asemenea, în cadrul acestei ceremonii a fost anunțat Trofeului Fair Play „in memoriam Florența Mihai”, care fi decernat de către Directorul de Turneu Dr. Oetker Junior Trophy, Cătălina Cristea.

Sponsorul oficial al turneului organizat de Federația Română de Tenis este Dr. Oetker România, iar promotorul competiției este Harmony Advertising.

Brandurile care susțin turneul, despre care puteți afla informații pe juniortrophy.ro, sunt: Pizza Ristorante de la Dr. Oetker, Paula Pudding de la Dr. Oetker si Bambino Party de la Angelli.

(Foto: Facebook Tennis Stars)