Iata 3 activitati ideale pentru cei care vor sa-si petreaca timpul in aer liber!

Multe persoane au tendinta de a fugi de spatiile inchise atunci cand fac sport. Din acest motiv, dar si din cauza pandemiei de coronavirus, salile de fitness nu sunt la fel de cautate in aceasta perioada, aspect chiar recomandat, data fiind nevoia respectarii distantarii sociale.

Chiar daca exista anumite limitari si recomandari atunci cand vine vorba despre activitatile sportive, cei pasionati inca au destul de multe variante pentru a se relaxa facand miscare si pentru a-si mentine forma fizica.

Iata ce activitati se pot practica in aer liber!

Cu toate ca vara s-a sfarsit, temperaturile vor ramane la o valoare ridicata in urmatoarea perioada. Astfel, oricine se poate bucura in continuare de sporturi in natura fara grija aglomeratiei sau a expunerii la noul coronavirus. De asemenea, sportul in aer liber este extrem de benefic pentru intarirea sistemului imunitar.

Plimbari in natura

Dupa lunile de izolare, in care toata lumea a fost nevoita sa stea in casa, deplasarile fiind permise doar pe baza unei declaratii pe propria raspundere si a unor motive bine intemeiate, drumetiile montane au devenit una dintre cele mai apreciate metode de relaxare activa. In continuare, multe persoane aleg sa exploreze traseele din Carpati sau sa mearga la plimbari lungi prin padure, deoarece acestea ofera privelisti de basm si senzatia de libertate.

De asemenea, astfel de drumetii raman in continuare o varianta perfecta pentru cei care vor sa faca sport, deoarece vremea le va permite chiar si celor neexperimentati sa se plimbe prin munti in urmatoarele saptamani si nici intalnirile cu animalele salbatice nu reprezinta un risc mare. In schimb, trebuie luat in considerare faptul ca acestea necesita un echipament corespunzator.

Mersul cu bicicleta

La munte, in parcuri sau in zone fara autovehicule, a merge cu bicicleta este o metoda extrem de relaxanta si de sanatoasa de petrecere a timpului liber, atat pentru pasionati, cat si pentru cei care vor doar sa se plimbe fara graba. De asemenea, exista multiple beneficii pentru o bicicleta electrica, de care se pot bucura persoanele aflate in cautarea unor variante mai putin solicitante din punct de vedere fizic.

Atat bicicletele electrice, cat si cele obisnuite pot fi folosite pentru orice fel de deplasare, chiar si catre locul de munca. In acest fel, sportul devine un obicei zilnic, care protejeaza atat mediul inconjurator, cat si sanatatea.

Sporturi de apa

Specifice verii, sporturile de apa sunt cele mai populare activitati fizice in aer liber. Totusi, este bine de retinut ca acestea atrag multi turisti si in extra sezon, cand temperaturile permit acest lucru, ceea ce inseamna ca statiunile vor fi relativ aglomerate.

Se poate opta pentru piscine acoperite, pentru bazine special amenajate sau pentru zone mai putin populate, cum ar fi Delta Dunarii ori plajele salbatice, mai ales ca acestea sunt perfecte si pentru odihna. Este recomandat sa se evite pe cat posibil statiunile pe care le aleg toti turistii in mod normal, in fiecare an.

Distantarea sociala nu inseamna ca posibilitatile de relaxare activa sunt nule. Este extrem de important pentru toata lumea sa faca sport, pentru a intari sistemul imunitar, dar si pe cel nervos.

Sursa foto: envato.com