HeboRom realizeaza si pune in functiune in Romania dar si in strainatate containere

Nevoia de containere este din ce in ce mai mare. Vremea instabila face ravagii uneori, iar apele mari care ies din matca rad de pe suprafata pamantului case mandre pentru care oamenii au muncit o viata. In familiile respective sunt copii sau batrani bolnavi si situatia se complica.

Sinistratii nu pot fi lasati sub cerul liber. Autoritatile trebuie sa ii protejeze, solidaritatea umana sa se manifeste prin purtate de grija si suport.

Omul isi doreste cuibul sau pe care sa il amenajeze dupa gustul sau si in care sa se simta stapan. HeboRom realizeaza si pune in functiune in Romania dar si in strainatate aceste locuinte salvatoare. In ele, oamenii isi pun bunurile pe care au reusit sa le salveze, se odihnesc si se hranesc la adapost de privirile indiscrete.

Locuinta ofera intimitatea de care are nevoie fiecare persoana. Nu este de dorit ca o doamna care iese mereu aranjata pe strada sa fie vazuta cu parul in dezordine sau cu hainele sifonate.

Containerele salveaza oamenii care au pierdut o casa in incediu, din cauza unei explozii sau a unui cutremur.

Daca astazi este adusa locuinta, tot astazi este asamblata si dupa cateva ore va fi si racordata la utilitati, iar beneficiarii vor avea asigurate: dormitoare, bucatarie, baie si grup sanitar.

Important este ca acest tip de locuinta care nu necesita aprobari si autorizatii ofera confortul cu care s-au obisnuit oamenii erei noastre.

Muncitorii de pe santiere, care locuiesc la sute de kilometri distanta de punctele de lucru au nevoie si ei de locuinte improvizate.

Improvizatia nu este insa sinonima cu lipsa de confort ci cu faptul ca spatiile de locuit pot fi relocate si plimbate dintr-un loc in altul.

Vara, cand soarele arde cu putere, munca unui zidar nu este deloc usoara. El transpira abundent, iar peste transpiratie se asaza praful si varul. La sfarsitul zilei de munca, dusul este obligatoriu. Este facut pentru curatire si pentru racorire.

Managerii firmelor de constructie care iau lucrari in diferite orase si zone din tara este bine sa cumpere si cabine containere de locuit, prevazute cu dusuri si grupuri sanitare pentru salariati.

De ce?

Fiindca oricum la locul de munca este nevoie de toaleta si de un loc in care oamenii sa se poata spala pe maini inainte de masa. Ei au nevoie de o bucatarie in care sa isi incalzeasca mancarea si in care sa manance in pauza de masa.

Se renoveaza primaria unei localitati pentru ca este prea veche si risca sa se prabuseasca? Pana apare o cladire in peisaj, arhiva si birourile pot fi mutate intr-un container spatios.

Dupa ce imobilul cu etaj in care se va muta primaria va fi gata, containerul poate fi transformat in: camera de oaspeti sau in spatiu de depozitare.

Primaria are nevoie de depozite pentru ca primeste de la Uniunea Europeana diverse produse pentru persoanele defavorizate, iar acestea (alimente, detergenti) se impune sa fie pastrate intr-un loc potrivit, sa nu se deprecieze.

Iarna, multi profita de perioada sarbatorilor, infiinteaza o firma si distribuie produse care se potrivesc cu gerul de afara.

Daca firma este deja infiintata este si mai bine!

Dar ce pot vinde oamenii de afaceri sau ce pot pregati in aceste containere?

Nu se poate o iesire in oras sau in parc fara un pahar de vin fiert de calitate, vin din care se simt arome de scortisoara si de coaja de portocale!

Da, pentru adulti vin, iar pentru copii suc sau ceai. Si oamenii nu pot bea vin, fara clatite calde, fara pop corn, fara castane coapte si toate bunatatile romanesti care sunt servite in aceasta perioada.

Decoratiuni pentru pomul de Craciun, sorcove, nuieluse pentru Mos Nicolae si jucarii se cumpara mai usor din magazinele amenajate in containere si prevazute cu un gemulet. Vanzatorul nu este expus, fiindca clientii lui nu intra in container.

Dar magazinele din containere cu produse traditionale si cu bunatati?

Se incadreaza perfect printre casutele din lemn de la targurile de Craciun si oamenii se opresc in fata soriciului, a tobei gustoase, a carnatilor si a muschiuletului de porc. Sunt expuse frumos bucati de nuga, ciocolata de casa in forma de casute, de iepurasi si unelte si fel si fel de prajituri cu creme dulci sau usor acrisoare.

Intr-un container se afla bucurii imense, indiferent de scopul pentru care sunt comandate.

Chiar si oamenii care si-au pierdut casele uita de tristete, vazand ce primitoare este casa de tip container in care pot dormi si in care se bucura de caldura si de un pat moale si suficient de mare.

Cabine-containere furnizeaza spatiile necesare in caz de urgenta: cand spitalele devin neincapatoare, cand produse valoroase trebuie sa fie puse la adapost, cand o cladire a devenit inutilizabila din cauze nefericite.

La ferme, containerele sunt utile in toate anotimpurile. In timpul recoltei, in ele se pastreaza lazile cu legume si fructe pana la livrarea lor in magazine, in timp ce iarna acolo sunt puse uneltele, masinile si echipamentele care se deterioreaza daca sunt tinute in ger si in umezeala.

Containerele sunt atat de versatile si de performante pentru ca au fost imbunatatite continu in timpul celor 20 de ani de activitate.

Clientul este un rasfatat, iar containerul pe care doreste sa il cumpere este personalizat dupa dorintele sale.

Intr-un timp record el primeste containerul dorit care este asamblat pe loc si racordat la utilitati.

Containerele se incadreaza in orice peisaj si pot fi vazute in orasele mari, in zone exclusiviste, la intrarea in ambasade (cabinele de paza), in autogari si in curtile fabricilor si companiilor de prestigiu.