Halep: Am fost un copil foarte timid, îmi era ruşine să mă încălzesc înainte de meciuri (Elle)

Simona Halep povesteşte într-un interviu pentru revista Elle că a fost un copil foarte timid şi că îi era ruşine să se încălzească înainte de meciuri.

“Nu știu exact ce vârstă aveam, mergeam la turnee și îmi era rușine să mă încălzesc înainte de meciuri. Mergeam undeva în spatele terenurilor și într-un colț mă încălzeam. Am fost un copil foarte timid. Diferența se vedea în atitudine, fetele care veneau din țări mai mari erau cu mai multă încredere, mult mai relaxate și obișnuite cu tot felul de lucruri. Fiind la început, eu eram mai reținută și mi-a luat ceva timp să mă dezgheț” a spus actualul lider al ierarhiei mondiale.

Mă maturizez și eu, nu mai sunt copil. Am 26 de ani și am trecut prin multe în toți acești ani. Mă simt pregătită pentru viață. Mi-a crescut încrederea în mine, de aceea am început să fiu altfel. Toți ne schimbăm odată cu trecerea anilor. Nu am cum să rămân la fel ca acum câțiva ani, mai ales că sunt foarte dornică să învăț. Mereu am știut ce vreau să spun, am știut ce vreau în viață, dar nu stăteam prea bine la partea de comunicare. Acum îmi este mai ușor și încerc să fiu și mai bine. Până la urmă, sensul vieții este să vezi cât de bun poți fi la toate capitolele” a precizat Simona Halep în interviul acordat pentru revista Elle.