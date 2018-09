Excelenta in educatie si sport cu Dan Poenaru doctor in educatie fizica si Sanda Toma medaliata olimpica la Olimpiada de la Moscova din 1980

Traim vremuri in care sportul si tehnologia au ajuns sa duca o batalie pe timp. De multe ori timpul alocat televizorului, telefonului, statului pe calculator a ajuns sa fie in detrimentul timpului petrecut facand activitati sportive.

Dan Poenaru (https://danpoenaru.ro/), doctor in educatie fizica si sport, lector in cadrul Facultatii de Educatie Fizica, Sport si Kinetoterapie dar si responsabil cu pregatirea practica a studentilor ne relateaza: Ințeleg ca sportul este un proces care cere timp, care este extrem de pretios in zilele acestea, dar priviti acest proces ca pe o investitie… De fapt, pe termen lung, veti economisi atat timp, cat și bani, și nu in ultimul rand, sanatate.

Universitatea Romano-Americana in cadrul Facultatii de Educatie Fizica, Sport si Kinetoterapie, a primit ieri din partea Asociatiei Succes in Educatie si Sport (https://asociatiasucces.ro/) reprezentata de Panait Mihai Vlad in calitate de presedinte dar si promotor al sportului si al unui stil de viata sanatos, cu sprijinul Alexandrion Grup si a Fundatiei Alexandrion mai multe mingi de handbal, rugby dar si volei.

Sanda Toma, medaliata olimpica la Olimpiada de la Moscova din 1980, in prezent decan, a multumit pentru sprijinul acordat, spunand ca studentii au mereu nevoie sa fie incurajati sa practice sport, dar sa beneficieze si de echipamente, materiale si tot sprijinul necesar.

Unii privesc omul in miscare din punct de vedere estetic, pentru altii miscarea este terapie, sau strict legata de performanta sportiva. Oamenii incerca sa se regaseasca, autodepaseasca sau chiar dau miscarii un caracter spiritual, dar cel mai important este sa acorde timp miscarii.

Educatia sportiva la nivel de studii superioare necesita sprijin pe de alta parte nu trebuie neglijat faptul ca educatia sportiva trebuie sa inceapa la o varsta cat mai frageda, incurajand copii sa faca miscare.