DJOKERUL ,,NO ANTI-VAX”

(de CRISTI MINDRU)

Lucrurile sunt atat de simple incat l-ar face si pe Snoopy sa roseasca daca s-ar face ca nu intelege. Un semn al maturitatii, riscul asumarii, este sa intelegi ca nu poti sa ii multumesti pe toti cand apele sunt separate doar in doua. Un idol, o icoana pusa pe un perete langa alti ingeri ai tenisului si care se varuieste mereu in speranta ca va fi la fel de alb ca si ceilalti. Cineva sa ridice pensula si sa spuna ca e in regula sa fii si bej. Cat timp esti autentic. Mai este fratele care inchide conferinta la prima intrebare cu sens langa non-sensurile anterioare. Si apoi vine interviul de acum care trebuia sa lamureasca dar care de fapt nu prea a mai luminat nimic. Desi nici macar nu mai era bezna. Traim vremurile in care adevarul gri devine adevar-alb daca reusesti sa-l repeti suficient de mult incat sa-l crezi. Iar poporul tau te va urma oricare ar fi calea. Stiam ca nu e vaccin, stiam ca nu va fi vreunul, nu ma gandeam ca poate sa nu fie vreunul si sa nu fii anti. Nu repetasem destul. Stiam ca ministrul a avut putere discretionara si stiam ca lui Novak nu i-a placut asta. Am aflat ca e dispus sa-si riste cariera pentru un principiu (banuiam oricum) si ca poate candva va baga in corpul sau ceva ce acum nu e cazul. Si acum aplauze, va rog, din partea ambelor cercuri, pro si contra.

Ce habar n-am si ,,as fi vrut” sa stiu este cum au fost trimise la timp hartiile pentru exceptie. Dead-line-ul era pe 10 dec, testul pozitiv a aparut pe 16. Si de ce cifrele de ordine ale testelor sale sar randul testelor oficiale din Serbia. Chiar as fi vrut ? Nu. In originea lucrurilor, as fi vrut ca un om sanatos sa poata intra fara vreo saga si sa joace. Insa in bolnaviciunea actuala, mi-as fi dorit clarificari care sa bata povestea…