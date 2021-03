Cum sa incorporezi in tinutele tale accesorii femei de la iiana.ro pentru a fi eleganta

Accesoriile de inspiratie traditionala, 100% romanesti sunt din ce in ce mai la moda, fie ca este vorba de paftale, brauri, coliere, fote tesute sau batice. Daca originalitatea acestor accesorii deosebite este motivul succesului lor, trebuie sa fii atenta atunci cand le porti. Asta pentru ca, daca incorporezi o astfel de piesa frumoasa in tinuta gresita, s-ar putea sa distrugi tot ceea ce ti-ai propus sa exprimi. Trebuie sa fim constiente ca nu este simplu sa incorporezi asemenea minunatii in orice outfit, dar nu este nici imposibil. Cu putin exercitiu si pe masura ce capeti experienta, vei vedea ca mixul dintre haine si accesorii traditionale va fi din ce in ce mai simplu.

In primul rand, pentru a avea succes cu accesoriile tale, regula de aur este sa folosesti numai produse de calitate, originale. Poti achizitiona astfel de accesorii femei de la iiana.ro pentru ca vei gasi o gama deosebita de fote tesute, de coliere, brauri si paftale. Aceste accesorii sunt de o frumusete rapitoare si te vei indragosti de ele la prima vedere. Sa luam ca exemplu un brau floral cu margele. Este o opera de arta. Modelele obtinute din margele sunt chintesenta traditiei si culturii seculare a acestu popor, dovada a maiestriei ce iese din mainile femeilor noastre pricepute. Un astfel de brau va fi acea “piece de resistance” atunci cand esti in dilema cu privire la ceea ce poti folosi ca accesoriu pentru a scoate in evidenta o tinuta. Este acel obiect atemporal si mereu in trend pe care il poti folosi fara sa iti fie teama ca esti outdated.

Deci, pentru a fi eleganta mereu cu ajutorul accesoriilor traditionale, iti recomandam sa urmezi aceste sfaturi:

Alege imbracaminte in culori solide

Accesoriile traditionale au o caracteristica speciala: vin intr-o varietate incredibila de culori, inclusiv culori stralucitoare precum rosu, albastru, violet, galben, indigo, portocaliu etc. Desigur, le poti gasi si in culori mai blande, cum ar fi alb, turcoaz, gri etc. Exista intr-adevar ceva potrivit pentru toate gusturile.

Aminteste-ti deci ca acestea sunt accesorii concepute pentru a adauga culoare tinutelortale, dar si o nota de originalitate. Prin urmare, va fi necesar sa alegi hainele cu care sa le porti. Daca vrei sa iti scoti in evidenta accesoriile, opteaza pentru tinute in culori sobre si, de preferinta, simple. Un colier sau o pafta va putea, prin urmare, sa evidentieze foarte bine o rochie de seara neagra, pe langa faptul ca da stralucire intregii tinute.

Poarta accesorii traditionale pentru a lumina o tinuta plictisitoare sau intunecata. Fiind mai discret in ceea ce priveste culoarea tinutei, le vei oferi accesoriilor importanta pe care o merita, ramanand in acelasi timp eleganta.

Alege haine colorate

Pentru a indrazni sa porti accesorii traditionale cu haine colorate, trebuie sa stii sa te joci cu culori si materiale. Intr-adevar, acest aspect poate intra foarte usor in categoria „prea mult” atunci cand nu stii cum sa o faci. Va trebui sa-ti asortezi accesoriile cu o piesa colorata si o piesa simpla, astfel incat sa nu faci nicio greseala de imagine.

Piesele foarte colorate se potrivesc foarte bine cu alb, negru si gri. Negrul, de exemplu, merge foarte bine cu portocaliu, rosu sau galben. De asemenea, este posibil sa combini o parte alba cu alta verde. Poti incerca sa combini o culoare calda si o culoare rece.

Poti, de exemplu, sa va porti accesoriile cu haine cu modele. Daca trebuie sa existe tinute cu modele, adopta totusi modele discrete sau combina accesoriile traditionale (paftale sau coliere) cu tinute cu modele florale.

De asemenea, evita sa porti tinute cu model din cap pana-n picioare. Alege mereu un articol vestimentar intr-o culoare uni pentru a ramane sic si eleganta. Asadar, limiteaza cat mai mult tinutele cu model, pentru a nu avea un aspect supraincarcat.

Alege haine vaporoase

Dupa culori si modele, sa vorbim despre aspect. In acest sens, vei fi surprins sa descoperi cat de mult poti asorta accesoriile traditionale. Intre aceste accesorii si hainele vaporoase exista o poveste de dragoste. Orice lucru din dantela sau matase, in sau panza se potriveste perfect cu acest tip de accesoriu.

La fel, vei beneficia de sublimarea tinutelor cu haine de acest tip fara a pierde partea chic. In plus, poti obtine acel look boem pe care il cauti. Pentru acest gen de aspect, alege bratari, subtiri sau masive, accesorii argintii si turcoaz ce se potrivesc foarte bine cu un aspect hippy sau boem. Poti incerca, de asemenea, auriul, care iti va oferi un aspect foarte interesant.

Alege haine chic

Combinarea accesoriilor traditionale intr-un outfit sic este o mare provocare, dar nu imposibil de indeplinit. Intr-adevar, oricat de ciudata este ideea, trebuie doar sa o incerci pentru a vedea ca este foarte posibil. De fapt, acesta este un mod minunat de a adauga acel mic extra care face diferenta.

Accesoriile traditionale pot fi purtate cu un costum de pantaloni pentru a merge la birou sau la o intalnire profesionala. O rochie neagra scurta cu o salba poate fi o tinuta de top. De asemenea, este foarte posibil sa porti acest tip de accesoriu cu o salopeta, atata timp culorile alese raman sobre.

Dupa cum poti vedea, este nevoie doar de cateva sfaturi pentru a avea un aspect perfect elegant, cu accesorii traditionale.

Tine cont de ceea ce ti-am sugerat sau, daca ai un simt estetic innascut, incearca sa creezi combinatii interesante. Creativitatea ta poate fi de folos atunci cand incerci sa combini accesorii traditionale. Intra pe iiana.ro pentru a alege accesoriile care te atrag cel mai mult si indrazneste sa le porti.