Cum obtii un corp suplu si obiceiuri sanatoase prin programul „Slim Start – Recucereste-ti greutatea si viata”

In ce consta programul „SLIM START – Recucereste-ti greutatea si viata”, cum te ajuta sa ajungi si sa mentii greutatea corporala optima, dar si sa dobandesti obiceiuri noi pentru un stil de viata sanatos, afli direct de la Ileana Vlăduț, terapeutul care a perfectat si faciliteaza acest program.

„Pornind de la sportivii profesionisti, la care greutatea este un criteriu de incadrare in diferite categorii competitionale, la sportivii amatori si pana la omul inactiv, cu totii ne dorim o stare de bine si un corp in care ne simtim confortabil, in care dorim sa traim nu doar o zi sau o saptamana, ci intreaga viata. Ne dorim o viata libera de atasamente si convingeri negative.

Indiferent ca esti supraponderal, ca ai doar cateva kilograme in plus sau ca vrei sa iti recastigi controlul asupra tiparelor comportamentale negative, ACUM poti sa iti reconstruiesti corpul si stilul de viata cu ajutorul PROGRAMULUI DE SLABIRE prin hipnoterapie – SLIM START – metoda inelul gastric virtual si tehnici de eliberare emotionala.

Programul de control al greutatii ce utilizeaza conceptul de inel gastric virtual are loc in cadrul a patru sedinte de cca. 90 minute, folosind tehnici proiectate sa aduca schimbari permanente in obiceiurile alimentare si concentrarea asupra persoanei care doresti sa devi. Cum, pentru a forma un obicei nou, este nevoie de 21-28 de zile, cele patru sedinte vor avea loc pe parcursul a patru saptamani, cate una pe saptamana.

Fiecare din cele 4 sedinte ale programului este diferita si are rolul sau in acest proces de eliberare a tiparelor emotionale si comportamentale negative legate de alimentatie sau de alte dependente.

In cadrul sedintelor facem o meditatie ghidata pentru relaxare profunda, timp in care au loc eliberari ale blocajelor emotionale. Aparent, ghidarea nu are legatura directa cu surplusul de greutate acumulat, dar in realitate este o parte necesara pentru inlocuirea tiparelor vechi si crearea unor noi obiceiuri pozitive, atat pentru a accesa o nutritie sanatoasa, cat si un stil de viata armonios.

Relaxarea fizica si mentala este apoi aprofundata prin ghidare si vizualizare, pentru intarirea sugestiilor privind noile obiceiuri alimentare si de viata, cat si a modelului optim de forma, greutate si dimensiune, pe car va doriti sa il manifestati.

Sugestiile apartin metodei inleul gastric virtual si foloseste hipnoterapia, vizualizarea si tehnici de programare neuro lingvistica.

Pe durata programului sustin procesul de reducere a greutatii cu ajutorul remediilor forale Bach (https://www.slabirehipnoza.ro/copy-of-reconectarea-personala), pentru echilibrarea emotiilor si eliminarea tiparelor mentale negative.

Fiecare persoana primeste propria sticluta de remedii florale Bach PERSONALIZATE, pe care o va folosi sub forma de picaturi, ca tratament, pe durata a 3 saptamani.



Pentru a-l face mai acesibil, programul „SLIM START – Recucereste-ti greutatea si viata”, poate fi parcurs in doua variante: individual sau in grup.

In varianta individuala lucrez cele 4 sedinte doar cu o singura persoana. Direct, unu la unu sau prin consultatie online, daca persoana se afla in alta localitate sau nu poate ajunge la cabinet din diverse motive (program de lucru mai incarcat, nu se poate deplasa etc.).

In varianta sedintelor de grup procesul este acelasi, cu deosebirea ca se lucreaza simultan cu mai multi doritori, formand un grup de minimum 3 persoane. Programul de grup se desfasoara lunar, pe parcursul anului 2019.

In varianta ta preferata, te invit sa iti programezi o minte sanatoasa intr-un corp sanatos, avand greutatea optima si obiceiuri sanatoase, benefice pentru tine.”

Ileana Vlăduț

Terapeut holistic & coach

Terapeut BFRP remedii florale Bach

Practician terapii energetice si hipnoterapie I.G.V.

