Cristi Mândru (TVR) a câştigat cea de a V-a ediţie a Press Cup Dr. Oetker. Alina Dumitru a acces în finala fetelor

Cristi Mândru (TVR) a câştigat cea de a V-a ediţie a Press Cup Dr. Oetker, în timp ce campioana olimpică şi mondială Alina Dumitru a acces până în finala fetelor. Competiţia la fete a fost câştigată de Iasmine Vâlcu (Top Tabu).

“M-am simţit excelent la Press Cup Dr. Oetker şi mă bucur enorm că am venit. O surpriză plăcută a fost această bază sportivă ultramodernă. Apoi mi-a plăcut mult calitatea oamenilor, păstrăvăria Brătioara, drept pentru care o să mai vin aici cu drag. Nu regret că am ales judo-ul, dar sunt convinsă că aş fi avut performanţe şi la tenis, disciplină sportivă care am practicat-o”, a declarat Alina Dumitru.

Semifinala băieţilor a fost câştigată de Petre Dumitru (Vertical News), dar ]n urma unei accidentări în finală a jucat Alexandru Hârleşteanu (Revista Sport Magazin). Pe locul 3 s-a situat Teodor Chiriac (Sport Profit).

“Sunt fericit că am venit la Press Cup Dr. Oetker, mai ales că ştiu baza aceasta superbă şi am apreciat-o încă din anii precedenţi, când am comentat turnee aici. Totul a fost impecabil, le mulţumesc mult organizatorior. Păstrăvăria Brătioara a fost o surpriză uriaşă, nu mă aşteptam să fie în vârful muntelui aşa condiţii de lux, occidentale. Plus că turneul a fost de o calitate deosebită, iar în finală am avut ceva emoţii”, a spus Cristi Mândru.

Cei aproximativ 40 de jurnaliști care au participat la Press Cup Dr. Oetker au avut parte de numeroase surprize, printre care plimbare cu vaporașul pe lacul Vidraru, Players Party la Păstrăvăria Brătioara (www.pastravariabratioara.ro) sau curse cu maşini speciale în zona Golului Alpin.

”Asta a fost cea de a 5-a ediţie a Press Cup Dr. Oetker, dar îmi propun să mergem măcar până la ediţia a 35-a. Şi voi jurnaliştii sunteţi nişte campioni, de aceea aţi avut tot timpul invitaţi speciali, precum Ilie Năstase, Ana Maria Popescu sau Alina Dumitru. Am vrut să vină şi mulţi copii, iar la anul anul le vom amenaja un loc de joacă special. Press Cup Dr.Oetker, care deja a devenit o tradiție, dă tonul competițiilor internaționale de mare anvergură găzduite și în această vară la Tenis Club din Curtea de Argeș. Anul acesta organizăm aici două turnee Futures, cu premii de câte 15.000 de euro, Inedit Open Tour, Senioare ITF şi Vitality Open Tour, Seniori, Arges Cup sau Trofeul ‘Victor Hanescu’. Dr. Oetker este singurul partener în toate competiţiile importante, începând cu Fed Cup, la Cupa Davis sau la turneul WTA”, a declarat Directorul General Dr.Oetker Romania, Ioan Cozma.

În cadrul turneului a avut loc şi o partidă demonstrativă unde a evoluat campioana mondială și olimpică la judo Alina Dumitru şi oficialul Dr. Oetker, Alex Schuster.

Gheorghe Borțan (Director Tenis Club Curtea de Argeș): “Mă bucură că am avut ocazia de a organiza cea de a cincea ediție a Press Cup Dr. Oetker, la care a concurat şi campioana mondială şi olimpică Alina Dumitru. Pregătim terenurile și baza să arate la standarde ridicate, mai ales că urmează să găzduim competițiile ITF de 15.000 de dolari, atât la fete (Inedit Open) cât și la băieți (Vitality Open). Au fost meciuri interesante crescând nivelul valoric și calitativ și la presă, ca și la celalte competiții internaționale găzduite de noi”.

Pe site-ul Turneului – http://www.astenisclub.ro/presscup/, cât și în social media – pagina de Facebook Tennis Junior Stars se regăsesc știri și informații actualizate de pe toată durata desfășurării competiției. Organizatorul Dr. Oetker Press Cup a fost Tenis Club Curtea de Argeș. Partenerul oficial al turneului a fost Dr. Oetker România. Sponsorii editiei 2018 au fost: Păstrăvăria Brătioara, Vodafone, Steinel, Euro Tehno Group, Karcher, Annabella, Râureni, Hotel Posada, Consiliul Local Curtea de Argeș și Consiliul Județean Argeș. Parteneri media: Radio Argeș Expres si Ziarul Argeș Expres. Promotorul turneului a fost SCG-Smart Corporation Group.