Cele mai iubite sporturi. Cei mai tari sportivi

Sportul este un fenomen social din ce in ce mai raspandit in lume. In ciuda faptului ca lumea nu se mai misca atat de mult precum o facea cu cateva decenii in urma, oamenii urmaresc la TV tot mai mult sport, indiferent ca vorbim despre fotbal, baschet, crichet, gimnastica, s.a.m.d. Competitiile sportive de mare anvergura a castigat teren in fata multor altor spectacole. Motivul? Sporturile au la baza reguli relativ simple, usor de inteles de catre orice om obisnuit, si adauga un plus de interes divertismentului. Vorbim aici despre mult dramatism, pasiune si doze considerabile suspans.

O consecinta logica a acestui fapt o reprezinta banii care se invart acum in fotbal, dar nu numai. Cu cat este mai urmarit un sport, cu atat mai multi bani se vor invarti. Pe scurt, sportul a devenit de multi ani incoace o adevarata afacere. O industrie de facut bani. La nivel mondial, sportivii valorosi sunt platiti cu salarii net superioare celor incasate de ingineri, medici sau presedinti de corporatii. Sportul a reprezentat pentru multi o cale aparent facila de a iesi din saracie. Talentul, dublat de munca asidua, acestea au fost punctele cheie ale multor povesti de succes.

La noi in Romania lucrurile stau putin diferit, in sensul in care rezultatele au inceput sa dispara de ceva timp incoace, iar lumea a devenit parca mai putin interesata de sport. Campionii nostri nu sunt respectati la adevarata lor valoare, iar lipsa banilor nu este un motiv suficient de intemeiat pentru a-l scoate in fata. Nici in tari precum cele din America de Sud sau Africa nu sunt foarte multi bani, insa oamenii sunt mai apropiati de sport.

Cele mai populare sporturi la nivel mondial

Intr-un clasament realizat pe baza unor audiente de televiziune, fotbalul este sportul rege atat in Romania, cat si pe intreaga planeta. Finala unui Campionat Mondial de Fotbal poate strange in fata televizoarelor peste 600 de milioane de oameni. Cifrele, nu la fel de mari, insa impresionante, sunt undeva pe la jumatate atunci cand facem vorbire despre finala celei mai tari competitii intercluburi din Europa si din lume – UEFA Champions League.

De asemenea, conform 6pm.ro, mai bine de 200 de tari se inscriu in momentul cand FIFA da startul calificarilor pentru fiecare Campionat Mondial!

Pe locul 2 in aceasta ierarhie gasim baschetul, sport extrem de cunoscut in randul americanilor si a chinezilor. Finala campionatului nord-american de baschet (NBA) poate fi urmarita live in peste 200 de tari!

Daca primele doua discipline sportive nu au tocmai o raspandire uniforma, ei bine, tenisul face exceptie de la aceasta regula si prinde top 10 sporturi in foarte multe tari. Finala de la Wimbledon, de asemenea, reprezinta unul dintre cele mai urmarite evenimente sportive la nivel mondial.

Trecem la un sport mai putin cunoscut la noi in Romania, si anume cricket-ul. Acesta are un public aparte in Marea Britanie, precum si in fostele colonii ale imperiului britanic (Africa de Sud, Australia). Cu o populatie de peste un miliard de locuitori si un apetit deosebit pentru cricket, India este tara care salta foarte mult acest sport din punct de vedere al popularitatii.

In ceea ce ii priveste pe sportivi, topul celor mai bine platiti il are in frunte pe boxeurul Floys Mayweather, urmat de Cristiano Ronaldo, LeBron James, Lionel Messi, Kobe Bryant, Tiger Woods sau Roger Federer.