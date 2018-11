Cate putin despre un altfel de abandon

Cand am fost ultima data la mare mi-am dat voie sa ma las purtat de apa si sa plutesc in voie, informeaza adrianbajenaru.ro. Fusesem invatat sa inot ”voiniceste”, sa brazdez puternic apa cu bratele mele si astfel sa ma mentin la suprafata. Aaceasta fusese calea fortei, o cale de yang pur, insa am fost stupefiat sa vad ca de fapt apa ma poate purta atunci cand ma las in voie, cand nu depun niciun efort ci sunt pur si simplu prezent, constient. A fi constiet nu necesita efort, ci a-ti permite sa fii tu insuti, a-ti da voie sa aungi la Sursa.

Mai exista deci un fel de inot, unul care deobicei nu se preda la initiere si este unul mai mult ”copilareste” decat ”voiniceste” si nici macar nu este stil felul acesta lin in care am invatat de inot.

Am realizat ca am stiut dintotdeauna sa inot in felul asta doar ca mi-a fost prea teama de maretia sufletului meu. Am invatat ca nu este nici macar o tehnica, cu mersul natural al lucrurilor.

Este valabil si cu viata noastra de zi cu zi. Cand te afli in expansiune, in energia yang obosesti repede, iar timpul parca nu te iarta deloc si trece cat ai clipi. Dupa ce ai obosit, apare starea de somnolenta care efect al energiei consumate neglijent. Apoi se da stingerea (yin), dar nu de dragul relaxarii ci doar de dragul de a o urni din nou din loc.

si tot asa…

… Apa Vie a Vietii este la fel, te sustine doar daca iti dai voie sa te scalzi in ea. Imersiunea totala in forta vietii este tot un fel de abandon, doar ca de data aceasta un abandon in fata Marelui Necunoscut, in fata Marii Enigme Existentiale.

Patrundem adanc in acest fel, la niveluri din ce in ce mai profunde ale Sufletului nostru. Dincolo de panza deasa de ganduri, de valurile uriase ale reactiiilor emotionale si dincolo de orice suferinta sau patologie fizica.

La fel ca un copil, putem sa facem un plonjon in Marele Mister fara niciun fel teama. Sa ne dam voie sa fim noi insine fara sa alteram substanta perceptiilor sau starilor noastre afective, renuntand sa schimbam pe celalalt si sa il transformam intr-o copie la indigo.

Da, la fel ca un Copil cosmic care se scalda in lichidul amniotic al Universului (Yuan Qi).

Copiii ”locuiesc” intr-un lichid similar vreme de noua luni si nu se tem deloc sa pluteasca acolo.

A-ti da voie sa fii tu insuti inseamna a fi liber, iar libertatea ultima necesita a extinde propria ta libertate in jurul tau, la fel ca un soare. Da-le si celorlalti voie sa fie ei insisi. Nu mai purta macar astazi un razboi pe care nu il poti castiga niciodata.

Iata cateva sfaturi utile pe care le poti folosi ca mantre sau cuvinte de putere si pe care le poti lua cu tine oriunde:

– Renunta la control

– Dezactiveaza mecanismele de aparare

– Plonjeaza in Enigma Vietii

– Fii tu insuti

– Nu te mai opune

– Ramai in inima

– Nu cauta sa explici cu mintea ceea ce inima ar trebui sa simta

– Mergi in Voie

– Mergi cu Fluxul Natural al Vietii (go with the flow)

Cand iti este teama de orice, pur si simplu abandoneaza-te! Forta Vietii te va hrani si te va sustine. Iti cunosc gandul acela care iti spune ”Si daca voi face asta… atunci o sa…”, tine minte de la mine, acel gand este cea mai mare bariera care sta intre tine cel de acum si tot ceea ce ti-ai dorit tu vreodata.

(Articol redactat de Adrian C. Băjenaru)

Adrian este psiholog, instructor în arte taoiste (tao yin yoga; alchimie internă; tai chi și qi gong) pe filiera lui Michael Winn și Andrew Fretwell, predă metode spirituale antice orientale adaptate la viziunea occidentală modernă, autorul articolului științific ”Mindfulness, Flux și Flourishing” (2015) și al ghidului pas cu pas pentru fericire autentică – ”Înapoi în prezent”(2017). Experiență activă în meditație mindfulness, kundalini yoga, tai chi și qi gong, master Reiki tradițional, master Palma Budistă Tibetană, inițiat în riturile iluminării incașe Munay Ki , hipnoză regresivă.