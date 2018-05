Câştigătorii celei de a VII-a ediţii a Dr. Oetker Trophy. Jucătorii români, printre finalişti

Jucătoarea Matilde Jorge (Portugalia) a câştigat cea de a VII-a ediţie a Dr. Oetker Trophy, după ce a învins în finală, cu scorul de 6-4, 1-6, 6-2, pe Aleksandra Simeva (Macedonia).

“Amândouă am meritat să câştigăm, dar eu am reuşit şi sunt fericită pentru asta. Vreau să mulţumesc antrenorului, colegilor mei, partenerei de la dublu (că am câştigat şi acest trofeu) şi familiei pentru sustinere. Am avut condiţii excelente la Dr. Oetker Junior Trophy”, a declarat Matilde Jorge.

Filip Pieczonka (Polonia) a câştigat cea de a VII-a ediţie a Dr. Oetker Trophy, după retragerea din finală a lui Constantinos Koshis (Cipru), la scorul de 6-3, 1-6, 4-1.

„A fost greu, a trebuit să fiu tot timpul focusat. Anul acesta a fost incredibil. Am câştigat 3 titluri, printre care şi cel de dublu de aici, mă simt extraordinar. Vreau să-i mulţumesc tatălui meu pentru că m-a antrenat, familiei, fraţilor şi celorlalţi oameni care au muncit din greu cu mine. Mulţumesc mult pentru această săptămână grozavă care am avut-o la Dr. Oetker Junior Trophy”, a declarat Filip Pieczonka.

Jucătorii români au acces în finalele de dublu ale turneului Dr. Oetker Junior Trophy, atât la băieţi, cât şi la fete. Astfel, finala de la băieţi a fost câştigată de perechea din Polonia alcătuită din Olaf Pieczkowski şi Filip Pieczonka, care a învins, cu scorul de 6-3, 6-3, dubul din România format din Mihai Alexandru Coman şi David Manu.

Trofeul la fete a fost cucerit de perechea din Portugalia alcătuită din Mafalda Guedes/ Matilda Jorge, care a învins în finală, cu scorul de 7-6 (4), 6-4, dublul din România format din Maria Sara Popa şi Ioana Zvoranu.

Meciurile şi festivitatea de premiere pot fi vizionate livestreaming pe pagina https://www.facebook.com/TennisStarsOne.

La competiție internațională din cadrul Tennis Europe, categoria 1, care a avut loc în cursul acestei săptămâni la Centrul Naţional de Tenis din Bucureşti, au concurat 156 de sportivi din 26 de țări. Sponsorul oficial al turneului organizat de Federația Română de Tenis a fost Dr. Oetker Romania, iar promotorul competiției a fost SCG – Smart Corporation Group.