Care sunt beneficiile cursurilor de antreprenoriat din cadrul Start Up Yourself?

Start Up Yourself îți dezvoltă competențele antreprenoriale printr-un program practic de formare profesională, te ajută să îți construiești un plan de afaceri solid și fezabil, îți asigură stagiul de practică la o firmă din aceleași domeniu de activitate cu ideea ta de business și te sprijină să implementezi cu succes afacerea dorită.

Poți beneficia de o finanțare de 33.000 euro nerambursabili și suportul unei întregi echipe pe termen lung, astfel poți să îți administrezi cât mai bine propriul business.

Startup Yourself este un proiect cofinanțat de Uniunea Europeană care își propune să sprijine persoanele fizice din Regiunea de Nord-Est să își deschidă o afacere în mediul urban, prin acordarea atât de sprijin financiar, cât și de formare profesională în domeniul antreprenoriatului, activități de mentorat și stagii de practică.

În cadrul acestui proiect cursurile de compentente antreprenoriale sunt gratuite. Cursurile au o durată de 80 de ore, din care 30 de ore de teorie și 50 de ore de practică. Profită de ultimele locuri disponibile la curs și înscrie-te acum: Click aici!

Beneficiile cursurilor de antreprenoriat din carul Start Up Yourself sunt multiple: programul cursurilor va fi stabilit și în funcție de disponibilitatea participanților, vei putea afla atât informații actualizate despre ce înseamnă înființarea și funcționarea unei firme, cât și despre cum poți realiza un plan de afaceri realist, conectat la viața economică actuală, cu care poți participa la competiția de planuri de afaceri din cadrul proiectului Start Up Yourself.

În absența certificării obținute la absolvirea cursului, potențialii beneficiari nu pot participa la selecția planurilor de afaceri pentru obținerea finanțării.

La finalul cursului vei avea ocazia să îți susții planul de afaceri în fața comisiei de evaluare, care va certifica competențele antreprenoriale dobândite în timpul acestuia și cu ajutorul căruia vei obține o diplomă recunoscută la nivel național și la nivelul Uniunii Europene.

Urmărește pagina de Facebook pentru a afla ultimele noutăți: https://www.facebook.com/AfaceriNordEst/ sau accesează https://afacerinordest.com/ pentru a afla mai multe despre condițiile de înscriere în proiect și calendarul de obținere a finanțării.

Proiectul Startup Yourself este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 și este implementat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euronest în parteneriat cu Development Training Consulting, Blue Consulting, Asociaţia Orientat și Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Miji și Mijlocii și Cooperație Iași.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro/ Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.