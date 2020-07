Bratarile din piele, un accesoriu esential in moda nonconformista

Purtate de adolescenti dar si de adulti, sunt niste accesorii care pot sa personalizeze vestimentatia si sa ii ofere un aspect indraznet.

Acestea nu numai ca dovedesc ca sunt o piesa statement si un accesoriu nelipsit pentru un look plin de personalitate dar au reusit o data cu trecerea timpului sa patrunda si in alte domenii. Despre ce este vorba, ramai alaturi de noi si afla din randurile urmatoare.

Bratari piele, un accesoriu versatil si potrivit indiferent de modul in care alegi sa le porti

Influentele rock si punk au transformat aceste bratari din piele in accesorii must have in orice sezon. Pot sa fie asortate cu usurinta chiar si la tinute foarte feminine cat si la tinute casual. Asortate la o tinuta glam vei obtine un efect vizual foarte placut. Combinatia metal – piele scoate din anonimat orice tinuta.

Aceste bratari piele nu sunt purtate numai de femei intrucat sunt foarte populare si in randul barbatilor. Inainte aceste tipuri de accesorii erau intalnite mai mult in cazul starurilor rock sau punk dar diversificarea modei le-a adus in centrul atentiei si in cadrul altor tipuri de tinute.

Foarte raspandite in lumea modei, aceste bratari piele nu numai ca au fost utilizate in moda nonconformista dar au inceput sa devina ideale si in randul tinutelor office, de exemplu. Persoanele care doresc sa arate o mica parte din personalitatea lor intotdeauna vor folosi bratari piele pentru a se accesoriza.

Acestea pot sa fie si personalizate, astfel incat sa devina o componenta importanta a promovarii imaginii unei companii. Pot sa fie si daruite unor persoane dragi sau unor colegi de birou atunci cand ai nevoie de un cadou simbolic si potrivit pentru o anumita ocazie. Personalizate cu un mesaj semnificativ pot sa devina si o amintire placuta.

Pot sa fie purtate indiferent de ocazie deoarece nu sunt niciodata exagerate. Aceste bratari piele pot sa fie simple, cu tinte sau personalizate in functie de dorintele si necesitatile proprii. Desi la prima vedere ai putea spune ca adauga putina duritate in tinutele pe care le porti, totusi este de luat in considerare si motivul pentru care le alegi.

Bratarile din piele o alegere perfecta indiferent de dorinte

Bratarile din piele sunt de calitate si rezistente, motiv pentru care le vei putea avea pentru foarte mult timp. Asociate cu diverse tinute, efectul va fi unul surprinzator si vei putea sa te bucuri de un accesoriu deosebit.

Le poti cumpara si din magazinele online si le vei gasi in toate formele, culorile, dimensiunile si grosimile posibile, decorate cu diverse accesorii, cu tinte sau personalizate. Indiferent de preferintele tale, vei putea sa gasesti bratara perfecta care sa iti completeze tinutele din fiecare zi. Daca esti in cautarea unui cadou pentru cineva drag, atunci trebuie sa stii ca acestea pot sa fie daruite intrucat vor fi apreciate mai ales de o persoana care le poar