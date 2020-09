Anuntul magic: „Cumpar electronice” ne-a salvat

Cand toate iti merg din plin, profiti de prosperitate si spiritul de prevedere atipeste. La fel ni s-a intamplat si noua pana la declansarea pandemiei. Atat eu, cat si sotia aveam salarii bune, iar veniturile ne-au permis sa cumparam un apartament in rate, pe care l-am mobilat modern.

Excursiile in tara si in strainatate nu lipseau. Tot in perioada aceea ne-am facut si stocul de electronice: telefoane mobile inteligente pe care le inlocuiam, cum apareau alte modele pe piata, laptopuri inca functionale, dar depasite de cele mai nou, tablete pe care le-am cumparat sa se uite copiii la desene animate sau sa se joace.

Aveam in casa un arsenal de electronice, cand a venit pandemia peste noi si perioada de izolare despre care ne vom aminti mereu.

Tot atunci am primit si vestea trista: agentia de turism din SUA pentru care lucram isi suspenda activitatea, iar noi, programatorii eram concediati. Asadar suma de 10 000 de lei pe care contam lunar si din care achitam si ratele apartamentului si intretinerea nu mai intra in cont luna viitoare. Si veniturile sotiei se diminuasera, fiindca de un an se afla in concediu pentru cresterea copilului.

Viata este cu suisuri si coborasuri, iar noi am stiut ca impreuna vom reusi sa facem fata provocarilor, fiindca suntem o echipa.

Rezervele s-au consumat rapid si in timpul izolarii am avut foarte putin de lucru.

Avand un bebelus in casa si un baietel de 10 ani, ne-am gandit si noi, dupa ce am achitat toate datoriile sa ne facem provizii, cum isi facea toata lumea. Ne era teama ca nu vom mai putea iesi din apartament si ca nu vom gasi alimente pentru cei mici, mai ales ca de vreo patru ori am vazut rafturi goale in supermarket.

Da, am trait o noua experienta a vietii! Acolo unde altadata era marfa din belsug, acum alimentele de baza lipseau cu desavarsire. Parca ne pregateam de razboi. Oamenii purtau masti de protectie si ne recunosteam cu dificultate. De fapt, ne si evitam, fiindca nu aveam chef de vorba. In supermarket nu se permitea accesul ca inainte, ci intrau ordonat 5 persoane.

Parcurgeam o noua etapa a vietii fara sa ne dam seama. Atunci am hotarat ca este cazul sa ne facem si noi cateva provizii, in special cutii cu lapte praf pentru cea mica, mai ales ca existau momente in care produsul nu se mai gasea la rafturi.

Am plecat la cumparaturi toti, dar am avut un ghinion imens. Sotia si-a pierdut cardul, in timp ce al meu s-a blocat cand am vrut sa scot bani si au luat curentul in mall pentru 2 minute.

Trebuia sa anuntam bancile si sa asteptam 2-3-7 zile, nu stiam cat, dar cumparaturile nu suportau amanare.

In jurul nostru treceau sute de oameni cu carucioarele pline.

-Avem si noi nevoie de 4-5 cutii de lapte, de cartofi, ceapa, fainoase, zahar, ulei, o auzeam pe sotie spunand cu glas trist.

Nu am tipat unul la celalat, cum fac altii, ci am stat pe ganduri sa gasim o solutie.

-Stai, nu fii suparata, draga mea! Oricui i se putea intampla acest lucru! Ai pierdut cardul? Da acum telefon la banca, sa nu te trezesti cu banii goliti din cont! In privinta cumparaturilor, suntem salvati! Am vazut ieri un anunt la casa de amanet: cumpar electronice si noi avem multe care ne prisosesc. Aducand toate telefoanele, tabletele si laptopurile pe care nu le mai folosim, liberam casa, facem rost de bani si putem face cumparaturi. Ei dau banii pe loc, sa stii.

Nu eram convins de tot ceea ce ii spuneam, dar era prea mare tristetea din ochii ei si ma durea pe mine sa o vad asa! Ne-am intors acasa. Si baietelul nostru de zece ani ne-a ajutat sa adunam electronicele de prisos si sa le punem in plasa. Trebuia sa incercam si stiu ca oamenii interesati sa cumpere sunt de cuvant. Nu aveam nevoie de o alta dezamagire. Intre timp cardul sotiei era blocat si urma sa primeasca altul peste 2 zile, iar eu sa ma prezint la banca tot peste 2 zile, unde sa imi fie inmanat cardul inghitit de bancomat.

M-am apropiat timid de ghiseu. Tor ce doream era posibilitatea de a cumpara lapte pentru cea mica si cateva cumparaturi simbolice, sa nu avem casa complet goala in cazul in care nu mai puteam iesi.

La ghiseu am fost tratat cu toata consideratia si am constatat ca mi s-a oferit un pret bun pentru fiecare obiect in parte. Suma a fost mai mult decat multumitoare si de bucurie am cumparat tot ce aveam pe lista si am comandat si mancare de la restaurant la pachet, iar sotiei i-am luat o geanta pe care a admirat-o din vitrina.

-Nu se poate? Ne-au dat atat de multi bani pe loc? Ii iubesc, fiindca ne-au scos din impas a spus ea, in timp ce privea multumita toate cumparaturile la intoarcere si analiza geanta!

Aceasta a fost prima noastra experienta fericita cu casa de amanet si ne-am dat seama ca sunt oameni seriosi si ca pe viitor, in perioadele nefaste din punct de vedere financiar, vom aborda cu maxima seriozitate solutiile lor.

Acum am depasit perioada grea si nu uitam ziua aceea in care datorita casei de amanet, am intrat si noi in izolare ca toti ceilalti oameni.

Nu ocoliti casele de amanet, fiindca ele va ofera o solutie sa depasiti impasul financiar in care va aflati!