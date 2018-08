Ana Maria Ionita-Personal Trainer “Obiceiurile devin pasiuni iar pasiunea devine un mod de viata!”

Actiunile repetate devin obiceiuri! Obiceiurile devin pasiuni iar pasiunea devine un mod de viata! Prin natura noastra, noi oamenii suntem atrasi de tot ceea ce obtinem greu si asta pentru ca ai satisfactia muncii tale la sfarsit!

Sportul e o pasiune care m-a prins pe nesimtite fara sa imi dau seama si dureaza de 10 ani. M-a furat filmul intratat de tare incat am decis sa urmez cursul de instructor de fitness al celor de la Asociatia Succes in Educatie si Sport. 7 ani din cei 10 ani am cautat ceva in care sa ma regasesc iar fitness-ul m-a cucerit. Iar atunci cand dragostea e puternica iti vine sa o strigi lumii sa vada si altii cat de minunat este, sa traiasca si ei alaturi de tine aceasta stare de beatitudine care pentru mine nu se mai termina! Si uite-ma Personal Trainer!

Sportul, in general inseamna munca, foarte multa munca!!! Cine vinde reteta trupului perfect in 3 saptamani, o luna, doua, trei, vinde vise! Nu exista aceasta reteta! Pledez pentru un stil de viata sanatos care poate fi generat doar printr-o alimentatie echilibrata, somn si activitate fizica. Una fara cealalta nu exista!

Imi doresc sa devin prietena, nu doar Personal Trainer pentru ca realizarile voastre sunt realizarile mele. Doresc sa ii molipsesc si pe ceilalti si sa ma ofer ca exemplu. Cred cu tarie ca un stil de viata sanatos: mersul pe jos minim 30 min, somnul de 7-8 ore pe noapte plus atentia a ceea ce mananci si hidratarea sunt necesare in viata fiecarei persoane.

Haideti sa ne strangem multi pentru ca in aceasta lupta a vietii echilibrate suntem toti! Traim in viteza, mancam prost, dormim si mai prost si putin! Miscarea nu te face doar mai frumos in ochii tai sau ai celorlalti ci iti regleaza trup si minte!

Va invit sa radem si sa radem mult! Va promit ca cel putin pentru o ora grijile vor ramane la “usa”! Nu va promit in schimb trupuri perfect ci trupuri armonioase! Haideti sa invatam sa alegem ceea ce mancam! Sa mancam pentru a trăi, si sa nu trăim pentru a mânca. Sunt sigura ca impreuna putem ajunge acolo unde va doriti! Vă aştept la antrenamente!!!

Ma gasiti aici: https://www.facebook.com/AnaMariaIonitaPersonalTrainer/

https://www.instagram.com/anamariaionita_personaltrainer/

You never know what life may throw at you, so you better be on your game and stay healthy and fit. It can only help you when you really need it.