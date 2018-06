32 de echipe au participat anul acesta în programul Fotbal pentru Prietenie

Stadionul Sapsan Arena din Moscova a găzduit Campionatul Fotbal pentru Prietenie, o competiţie cu participanţi din 211 ţări. Competiţia este parte din programul internaţional de responsabilitate socială pentru copii Fotbal pentru Prietenie organizat de Gazprom, partener oficial al FIFA şi al Campionatului Mondial 2018.

32 de echipe internaţionale ale prieteniei, formate din copii cu vârsta de 12 ani, fete şi băieţi din Europa, Asia, Africa, America de Nord, America de Sud, Australia şi Oceania, s-au întâlnit pe terenul de fotbal în cadrul campionatului. Astfel, se încheie cea de-a şasea ediţie Fotbal pentru Prietenie, o dovadă a dezvoltării continue a programului: 211 ţări şi regiuni au participat anul acesta in cadrul programului, o creştere semnificativă faţă de cele 64 de ţări participante în 2017.

Participanţii de anul acesta s-au reunit în Moscova, iar cele 32 de echipe formate din copii de 12 ani din toată lumea au purtat numele unor animale pe cale de dispariţie pentru a atrage atenţia tinerilor participanţi asupra mediului înconjurător şi a importanţei de a proteja natura şi animalele din întreaga lume.

Victor Stancovici şi Maria Dan, reprezentanţii României în ediţia de anul acesta a programului, au jucat fotbal şi au interacţionat cu copii din toate colţurile lumii făcând parte din echipa „Balena cu cocoaşă”. Copiilor din România li s-au alăturat în echipă tineri fotbalişti şi tineri „jurnalişti” din Argentina, Insulele Virgine Britanice, Algeria, Estonia şi Senegal.

În total, evenimentele finale din Moscova ale programului Fotbal pentru Prietenie au reunit peste 1.500 de participanţi. Primele trei zile ale programului au fost dedicate Taberei Prieteniei, printr-o serie de activităţi şi antrenamente menite să pregătească participanţii pentru Campionatul Fotbal pentru Prietenie.

„Am jucat fotbal şi am cunoscut sute de copii din toată lumea. Am avut în fiecare zi multe activităţi care ne-au apropiat tot mai mult de ceilalţi copii. Sunt mândru că am fost selectat căpitanul echipei din care am făcut parte şi că am reuşit să ajungem în semifinala Campionatului Fotbal pentru Prietenie. O să rămân cu multe amintiri din acest program şi sper să ţin legătura cu mulţi dintre copiii pe care i-am cunoscut aici.” – Victor Stancovici, tânărul fotbalist român din programul Fotbal pentru Prietenie

„Articolele scrise de mine au apărut în ziarul Fotbal pentru Prietenie şi au fost citite de toţi copiii şi adulţii din program – sunt foarte mândră! Mă bucur şi că echipa noastră a ajuns în semifinală, pentru că toţi fotbaliştii sunt foarte buni şi se ajută unii pe ceilalţi. Am avut o echipă unită şi asta a fost cel mai important.” – a declarat Maria Dan, tânăra „jurnalistă” din România, participant în programul Fotbal pentru Prietenie 2018.

E o tradiţie ca participanţii în programul Fotbal pentru Prietenie să încheie activităţile finale ale programului particpând la un meci de fotbal important. Anul acesta, toţi cei peste 1.500 de participanţi au participat pe la meciul de deschidere a Campionatului Mondial 2018, între Rusia şi Arabia Saudită.