3 tipuri de pariuri pe fotbal pe care le joacă profesioniștii

Pariurile online au cunoscut un progres exponențial într-un timp foarte scurt, progres caracterizat de creșterea numărului de jucători și de diversificarea ofertei nu numai din punctul de vedere al competițiilor pe care se poate paria, ci și al opțiunilor de pariere.

O agenție de pariuri online de top are chiar și 300 de opțiuni de pariere pentru un meci din competițiile populare și peste 70 de variante de pariu pentru un eveniment din ligi „normale”. La agenția NetBet, de exemplu, sunt 74 de opțiuni de pariere pentru Zlin vs Banik, din Cehia. Dacă analizezi cu atenție orice întâlnire, oricât ar fi ea de greu de anticipat, nu se poate să nu găsești un pariu despre care să spui că pare sigur.

Visul oricărui parior

Spre deosebire de perioada de început a pariurilor online, când oferta de pariuri live era cu mult mai săracă decât cea pre-meci, în prezent cele două oferte se identifică în cazul bookmakerilor serioși. Mai mult, uneori, după fluierul de start, se activează opțiuni de pariere care nu există pre-meci.

Sunt două categorii mari de pariori: amatori și profesioniști. Cei din urmă sunt foarte puțini raportat la numărul total și trăiesc visul pe care îl are oricine se apucă de pariat: trăiesc din această activitate, muncind de acasă, fără un program fix, fără șefi… dar nu și fără stres. Vezi cu totul altfel pariurile atunci când știi că de rezultatul lor depinde viața familiei tale.

Cum joacă pariorii profesioniști

Am colaborat cu un parior profesionist într-un proiect pe Liga I și am avut ocazia să văd cum gândește și cum pariază. Au fost momente în care am pierdut multe pariuri la rând și eram pe minus. Eu aveam moralul la pământ, iar el nu înțelegea de ce sunt atât de dărâmat: „campionatul e lung”. Și avea dreptate. La finalul sezonului am fost pe plus cu câteva mii de euro.

Pot spune că pariorii profesioniști nu pariază mai mult de 3% din bankroll, nu se uită la cote mai mici de 1.70, pun doar pariuri individuale și încearcă să joace cât mai acoperit. Din experiența proprie, dar și din ce am discutat cu alți pariori care trăiesc din această activitate, am văzut că profesioniștii au trei tipuri preferate, din multiplele variante oferite de casele de pariuri de top. Apropo: pentru a beneficia de cele mai bune cote, ei au conturi la mai multe agenții.

Top 3 tipuri de pariuri preferate de profesioniști

Cel mai popular pariu este cel pe semn – 1X2. De altfel, aceasta este cea mai populară opțiune de pariere la nivel global, fiind și cea mai veche. Românii jucau la Pronosport pe vremea lui Ceaușescu, care era un fel de bilet multiplu cu 13 selecții în care puteai miza pe victoria gazdelor, pe egal sau pe victoria oaspeților. Pariorii profesioniști au propriii algoritmi prin care calculează cotele, astfel că depistează mai repede decât alții pariurile de valoare.

În topul preferințelor pariorilor profesioniști se află pariurile pe linii asiatice. – Handicapul asiatic este un pariu cu două rezultate posibile, unde una din echipe primește un handicap fictiv. Principalul avantaj este posibilitatea rambursării integrale sau parțiale de miză. De exemplu, dacă joacă FCSB cu CSMS Iași, o victorie a gazdelor poate avea cota în jur de 1.40, destul de mică. Dacă pariezi FCSB HA -1 (handicap asiatic -1), cota este undeva spre 1.80. Dacă „roș-albaștrii” se impun la diferență de minim două goluri, câștigi pariul. Dacă FCSB câștigă la un singur gol diferență, primești miza înapoi.

La fel de „vânate” de profesioniști sunt și pariurile pe total goluri în meci (peste/sub 2.5). În general, aici sunt cele mai multe pariuri de valoare. Cotele sunt bune, iar statisticile dau indicii clare, dacă știi să le interpretezi, coroborate cu informațiile de context, despre absenți și starea terenului.

Nu este important să pariezi ce pariază profesioniștii, ci să ai disciplina lor. Orice tip de pariu îți poate aduce profit la un anumit nivel, dacă analizezi meciurile cu atenție și respecți managementul banilor.