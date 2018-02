Mai mult decat un instructor, un prieten pentru clientii lui – Marian Caramalau

Viaţa începe în afara zonei tale de confort. Abilitatea reprezintă ceea ce eşti capabil să faci. Motivaţia determina ce faci. Atitudinea determina cât de bine faci lucrul pe care ţi l-ai propus. Dacă începi astăzi, vei vedea rezultate cu o zi mai devreme decât dacă aştepţi până mâine, informeaza Sport Profit. Începe astăzi!

Să aflăm împreună cum şi-a început drumul în cariera fitnessului şi ce îl motivează zi de zi. Mai jos, vei afla de la Marian povestea lui în fitness şi cum îşi motivează clienţii să fie cât mai ambiţioşi şi să nu renunţe. Eu sunt Caramalau Marian- Kara pentru prieteni. De Kara ma stiu si clientii mei, caci asta vreau sa creez de la inceput- o relatie de prietenie bazata pe incredere, pentru ca eu consider ca astfel ii pot motiva.



Sunt instructor personal de fitness și cred ca astăzi este momentul sa va povestesc despre satisfacția pe care o am atunci când văd că datorită cunoștințelor mele în domeniu oamenii încep sa se schimbe in bine: sa isi atinga obiectivele, sa zambeasca din orice motiv, sa aiba incredere in ei si sa depaseasca orice obstactol cu usurinta.

Atunci cand am ales sa devin instructor de fitness mi-am propus sa pun in practica tot ceea ce stiu pentru a imi ajuta clientii sa ajunga acolo unde isi doresc.



Cosmin a fost unul dintre primii mei elevi. De ce imi amintesc inca de el? Pentru ca el avea un singur obiectiv, acela de a slabi, dar ii lipsea ambitia pentru ca avea mult kg in plus si considera el ca “nu o sa slabeasca niciodata”. Am inceput antrenamentele la scurt timp, asa ca el mi-a demonstrat cat de mult isi doreste sa isi atinga scopul: nu lipsea niciodata de la antrenamente, avea grija la alimentatie si niciodata nu uita ce obiectiv voia sa atinga.

După aproximativ 2 luni de la primul pas catre o viata sanatoasa, Cosmin a reușit să dea jos nici mai mult nici mai putin decat 30 de kg, ceea ce a reprezentat pentru el o batalie castigata cu propria-i vointa. Poate ca pare imposibil, dar asta e doar o dovada ca atunci cand iti setezi ceva in minte nu mai exista obstacole pe care sa nu le depasesti, nu mai exista momente peste care sa nu treci, ci in minte ai doar ambitie, perseverenta si persuasiune pentru ca doar in acest fel iti vei atinge scopul.

Cosmin este un exemplu de munca asidua si un exemplu de urmat, dar si un imbold pentru mine de a continua sa fac ceea ce fac. De ce spun asta? Pentru ca el nu avea incredere in el atunci cand a decis sa isi schimbe viata, iar eu am reusit sa il motivez si sa il ajut sa fie cea mai buna varianta a lui. Si eu trebuie sa ii multumesc lui, pentru ca nu doar eu l-am ajutat pe el, ci si el si-a pus amprenta asupra mea. Antrenamentele cu primul meu client mi-au aratat ca si eu trebuie sa ma perfectionez continuu pentru a ii ajuta pe ei sa fie cei mai buni, pentru ei ! Fiecare clasa, fiecare pas facut de fiecare client, m-au facut sa constientizez ca eu am un rol definitoriu in viata lor, ca prin munca mea schimb vieti si mentalitati, ca ajut la transformarea unor oameni, ca ii ajut sa fie puternici si devotati scopului lor. Si prin asta devin si eu mai puternic, mai bun, mai profesionist.

Pentru mine nu exista multumire mai mare decat sa vad satisfactie pe chipul clientului meu, acela care acum s-a transformat in ceea ce isi dorea sa ajunga. Am avut elevi de diferite vârste, începând de la 11 ani până la 47 ani, persoane diverse, cu caractere si mentalitati diferite, dar asemanatori prin prisma ambitiei de care dadeau mereu dovada. Nu esti suficient de motivate incat sa faci sport? Poate daca iti spun ca un copil de 11 ani se antreneaza de 3 ori pe saptamana e suficient? Sau daca iti spun ca o mama cu 2 copii are timp de antrenamente, e suficient incat sa faci si tu primul pas? Tu fa primul pas si vino la sala, de restul ma ocup eu! Am reusit sa mi ajut o eleva sa aiba performante la alergat, desi la inceput nu credea ca poate rezista cateva minute pe banda, iar acum pentru ea alergatul de cel putin 10 km e o joaca. Despre astfel de schimbari am parte cu fiecare persoana care ajunge sa se antreneze cu mine, iar cu fiecare transformare eu evoluez si ating acea satisfactie ca am reusit sa schimb destine.

Stiti, de fapt, sentimentul acesta de implinire ca munca mea ajuta oamenii , ca schimba ceva in viata lor si ca transforma obiceiurile nesanatoase in unele sanatoase, ma impinge si pe mine sa merg mai departe. Eu vreau sa schimb vieti, obiceiuri alimentare si nu sezoane din viata unor oameni. Stilul de viata sanatos are legatura cu viata fiecarui om si nu doar cu o petrecere sau o iesire la piscina.

Daca asta iti doresti si tu vino la K FIT GYM si hai sa iti schimbam viata!

Testimoniale:

Pițigoi Mădălina: “De când fac sport nu mai obosesc atât de repede, faptul că am și o alimentație sănătoasă este un plus care mă ajută să mă simt mult mai energică. În cel mai scurt timp rezultatele au început să apară”

Andrei Mari Antonia: “Puterea și perseverența, sunt atuurile care acum imi definesc viața. În fiecare zi îmi demonstrez că pot mai mult .Mulțumesc persoanelor care m-au ajutat să descopăr acest drum!”

Stan Liliana Alexandra: Înainte mă simțeam obosită și nu aveam încredere în mine, acum de când fac sport mă simt mult mai bine atât fizic cât și psihic! Mulțumesc Kara pentru ca mi-ai fost aproape si m-ai făcut să înțeleg că sportul este necesar în viață oricui!