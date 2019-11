18 Gym Fitness Club Romania a ajuns si in Bucuresti !

Compania infiintata de fratii Vlad si Alexandra Ronea are mii de rezultate la nivel national , un concept unic care uneste la un loc tehnicieni nutritionisti, antrenori personali , kinetoterapeuti, master traineri si multe alte specializari in domeniul fitness si bodybuilding este un colectiv unit care are un singur scop : adoptarea si mentinerea unui stil de viata sanatos.

Localizata in Sectorul 2 pe Bulevardul Chisinau Nr.1 , sala are 1400 mp,saună,aparate Cybex și Hoist fiind organizată de firma MensMentis Hungary având si ventilație și climatizare profesională🔝 iti ofera toate conditiile necesare si te incurajeaza sa faci sport !

Alexandra, Master Trainer in step-aerobic,zumba,tae bo,tay chi ,yoga,pilates,aerobic,TRX,port de bras si Vlad Ronea, tehnician nutritionist si antrenor personal certificat, specializat în cardio-fitness, culturism și antrenament funcţional în cadrul şcolii de fitness Steiner London Fitness Academy cu sute de seminarii tinute in strainatate despre nutritie , detoxifiere si sport fac parte dintr-o familie unita cu experienta in activităţile sportive de peste 15-20 de ani

In prezent sunt 8 sali 18Gym deschise: Targu Mures , Cluj Napoca Marasti , Cluj Napoca Cipariu ,Cluj Napoca Calea Turzii, Iernut, Brasov ,Ludus si Slatina, acum ajungand si in Bucuresti cu acelasi scop : schimbarea stilului de viata a cat mai multor persoane!

Vlad si Alexandra : ” Dupa cum vedeti suntem o familie care iubeste sportul si iubim sa schimbam viata clientilor nostri, sa ii invatam sa isi schimbe stilul de viata si sa ii motivam sa ajunga la rezultate dorite. La inceput a fost un gand, un vis, un ideal. Acum a devenit realitate! Dupa 20 de ani petrecuti in sport, dupa o vasta experienta acumulata in acest domeniu ne bucuram sa putem impartasi cu voi, toate cunostintele, secretele, tehnicile, inovatiile in ceea ce noi ne dorim sa devina locul unde va regasiti.

Am facut din 18 Gym Fitness club, locul de unde plecati plini de energie si motivatie, locul in care vii zambind dar… cel mai important pleci satisfacut de transformarile vizibile ale corpului tau. Suntem siguri ca un simplu antrenament a devenit de mult banal, tocmai de aceea am creat in jurul antrenamentelor un intreg concept: consiliere din partea celor mai buni antrenori, plan alimentar pentru obiectivul fiecarei persoane, masuratori pentru a realiza de ce suntem cei mai eficienti, clase de aerobic dinamice si variate si nu in ultimul rand o locatie foarte primitoare.

Credem foarte tare in puterea fiecaruia dintre voi, in a-si depasi limitele si performantele si daca uneori singuri va este greu sa ajungeti acolo, 18 Gym Fitness Club pentru acest motiv a fost creat: pentru VOI!! ”