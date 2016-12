Valentin Popescu: “Alexandrion – Esență de campion” merită să fie sloganul anului

Fundația Alexandrion și Alexandrion Grup sunt o prezență constantă în cele mai importante acțiuni de susținere ale sportului românesc. Despre acest lucru ne vorbește într-un interviu Directorul de Marketing Sportiv al Alexandrion Grup România, Valentin Popescu:

Reporter: Ce urmărește compania Alexandrion Grup prin implicarea în sport?

Valentin Popescu: Susținerea sportului românesc este una dintre cele mai importante direcții de implicare socială ale Alexandrion Grup România și Fundației Alexandrion.

R: Compania dumneavoastră sprijină nu doar fotbalul și handbalul, ci și alte numeroase discipline sportive?

V.P.: Sprijinim mișcarea sub toate formele ei. Astfel că anul acesta am “urcat” pe bicicletă la Turul ciclist al Sibiului, am “dat la pește” pe lacul Corbu, ne-am “pus” mânușile de box, sau am “jucat” polo, rugby, baschet, tenis sau golf. Iar de suporteri am avut grijă oferindu-le mingi de fotbal, handbal, rugby sau baschet cu mesajul de a-i invita să facă mișcare, dar si peste 4000 de bilete in fiecare luna in dorinta noastra de a reduce publicul in salile de sport si pe stadioane.

R: Nu ați neglijat nici proiectele inteligente din sport?

V.P.: Anul acesta am organizat un simpozion în care am dezbătut nevoia de finanțare în sport înaintea primei ediții a Galei Trofeelor Alexandrion, dedicată performanței. Apoi am participat la diverse workshopuri alături de profesioniști din lumea sportului și a comunicării, unde am prezentat studii de caz specifice. Iar unul dintre cele mai inteligente proiecte pe care Fundația Alexandrion le-a sprijinit a fost tabăra de mental coaching “Train Like a Pro” a lui Victor Hănescu. Fostul număr 26 ATP a fost impresionat de implicarea companiei Alexandrion Grup în maratonul din sportul românesc și de mesajul inteligent “Alexandrion – Esență de campion”. Ori această opinie este împărtășită de experții din sport, care consideră că acesta merită să fie sloganul anului.

R: Ce pregătiți pentru anul 2017?

V.P.: Vom debuta în noul an cu cea de a doua ediție a Galei Trofeelor Alexandrion, dedicată performanței în sport. Aceasta va avea loc pe 9 februarie. Apoi urmează numeroase acțiuni de sprijinire a sportului românesc prin care vom promova atât performanța cât și bucuria mișcării.

Despre Alexandrion Grup:

Distileriile Alexandrion şi Distileriile SABER 1789, care, împreună, înglobează o istorie de peste 200 de ani în industria locală a băuturilor spirtoase, au creat unele dintre cele mai puternice brand-uri din România, recunoscute atât pe plan intern, cât şi internaţional pentru calitatea și rafinamentul lor. Portofoliul de produse proprii cuprinde toate categoriile de băuturi spirtoase cerute pe piață, inclusiv băuturi tradiţionale româneşti. Dintre acestea, cele mai cunoscute sunt Alexandrion 5* şi 7*, faimosul vinars Brâncoveanu XO,VSOP si VS, Lichiorurile Saber Premium Afinata, Vişinata, Caisata, Fructe de Pădure, Coacăze Negre, Cava D’Oro, Vodka Kreskova dar şi alte produse care au asigurat companiei poziția de lider pe piața băuturilor spirtoase şi tradiţionale din România. Brandurile aflate sub umbrela Alexander (Alexander Vodka, Alexander Lemon şi Alexander Gin) au intrat în portofoliul companiei, prin achiziţie, la începutul anilor 2000.

Despre Fundatia Alexandrion:

Înfiinţată în anul 2003, Fundaţia şi-a pus amprenta în susţinerea constantă a artei, culturii şi sportului românesc. În domeniul cultural Fundația a organizat în acest an cea de a treia editie a Premiilor Constantin Brâncoveanu, eveniment menit cinstirii valorilor culturale românești prin onorarea celor mai remarcabili oameni de artă și cultură ai anului. Deasemenea, Fundația a organizat anul acesta cea de a doua ediție a Galei Premiilor Matei Brâncoveanu, eveniment ce are drept principal scop premierea și susținerea tinerilor oameni de cultură și artă din România. În domeniul sportiv, Fundația a fost și este în continuare implicată în mod consecvent, atât prin susținerea unor prestigioase echipe de handbal și fotbal, dar și alte sporturi precum golful, rugby-ul, ciclismul și mai nou box-ul, cât și prin organizarea Galei Trofeele Alexandrion, eveniment ajuns la cea de-a doua ediție, prin care se dorește contribuirea la susținerea și recompensarea valorilor sportive din România.

Motto-ul Fundației este: „continuarea maratonului susținerii mișcării sportive din România”

Valentin Popescu s-a născut la 7 mai 1980. Are master la Academia de Studii Economice din București (2002-2004), profilul Marketing și Comunicare în Afaceri. Este licențiat în economie, facultatea de Comerț, ASE București (1998-2002), specializarea Marketing. Din iunie 2015 și până în prezent este director marketing sportiv în cadrul Alexandrion Grup România. A ocupat funcția de director marketing la GSP TV – Intact Group sau Terra Sport. De asemenea, a mai deținut posturile de manager de produs la Gazeta Sporturilor, producător transmisiuni sportive/responsabil marketing sport la Antena 1 – Intact Group, brand manager la Pro TV și Acasă TV– Media Pro Group. A jucat fotbal la diverse echipe din ligile secunde, este component al naționalei jurnaliștilor, editorialist la Sport Profit, iar anul acesta a prticipat la Olimpiada Internațională Media din Spania.