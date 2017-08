Train Like a Pro de la Târgu Jiu, a lui Victor Hănescu, cu casa închisă

Toate locurile sunt ocupate la Train Like a Pro a lui Victor Hănescu, aflată la cea de a treia ediție, ce se va desfăşura între 6-13 august, la Tenis Club Elite Târgu Jiu, informează Sport Profit.

Tehnici noi pentru România

“Ceea ce le-am pregătit celor 30 de participanți la Train Like a Pro de la Târgu Jiu este o combinaţie reuşită între antrenament, pregătire mentală şi distracţie, toate sub atenta supraveghere şi coordonare a unei echipe puternice care m-a pregătit şi pe mine de-a lungul anilor. Oamenii pe care i-am ales să mă susţină în acest proiect m-au pregătit atât pe teren, cât şi-n afara lui, prin tehnici care pentru România sunt, încă, o noutate. De aceea, mi s-a părut esenţial să-i am alături şi în misiunea mea de-a oferi României următoarea generaţie de campioni. Train Like a Pro este o experienţă sportivă care îți va influenţa performanţele, marcant şi pe termen lung”, spune Victor Hănescu.

Jucători din străinătate la Train Like a Pro

Acest cantonament, sprijinit de Aqua Carpatica și Fundația Alexandrion, se adresează tinerilor tenismani, băieți și fete, cu vârsta între 10 și 16 ani. Dacă la taberele organizate anul trecut la Cluj Napoca și Curtea de Argeș au participat jucători din Canada și Belgia, la ediția Train Like a Pro de la Târgu Jiu se va pregăti și un tenismen din Suedia. Asta pentru că antrenamentele complete și complexe din cadrul taberelor Train Like a Pro, noi în România, sunt specifice campionilor de talie mondială.

Astfel, se va pune în aplicare o combinaţie de exerciţii fizice şi unele de concentrare, simulând presiunea din timpul meciurilor. Pentru ca antrenamentul să fie eficient s-a pregătit şi un plan nutriţional adaptat nevoilor unui jucător activ, în timpul cantonamentului. În cadrul programelor de mental training se vor integra zilnic tehnici de conştientizare, sportivitate, stabilirea obiectivelor, concentrare, dialog pozitiv, limbajul corpului/atitudine pozitivă şi de încredere în antrenamentele tehnice şi tactice. Evoluţia jucătorilor va fi fie monitorizată în mod constant și vor fi prezenți 2 actori specializaţi în tehnici emoţionale.

Talent fructificat la potențial maxim

“La fiecare dintre aceşti paşi, eu voi fi prezent şi îi voi învaţa pe jucători lucruri esenţiale legate de cum să performeze sub presiunea meciurilor mari, instrumente tehnico-tactice de fineţe, rutine de antrenament şi meci, le voi menţine motivaţia ridicată şi îi voi îndrepta spre o mentalitate de învingător. La absolvirea cantonamentului, vor primi recomandări bazate pe potenţialul şi performanţele remarcate în timpul antrenamentului iar, la cerere, pot oferi consultanţă pentru construirea unei strategii pe termen scurt, mediu sau lung în ceea ce priveşte evoluţia lor sportivă. În cele 8 zile de tabără Train Like A Pro vor avea susţinerea mea permanentă şi vor înveța tehnici de antrenament inovatoare pentru a evolua accelerat către cea mai bună variantă a lor. Performanța în tenis nu are o rețetă fixă. Dar, cu perseverență și atenție, atât din partea copiilor, cât și a părinților, și, mai ales, sprijin dedicat din partea antrenorului, talentul poate fi fructificat la potențialul său maxim”, adaugă fostul număr 26 ATP.

Train Like A Pro este primul proiect din cadrul Academiei de Tenis Victor Hănescu pe care a construit-o pentru a antrena şi forma noi generaţii de campioni. Academia Victor Hănescu are sediul la Clubul Galaxy din Complexul Sportiv Tei, tocmai pentru a oferi prețuri accesibile micilor jucători aflați în drumul către înalta performanță. Fostul număr 26 ATP este prezent câte 8 ore pe zi la antrenamente Academiei la alături de copii, lucru care nu se întâmplă cu alți mari jucători la academii de renume.