Tincu și Tonița revin pe teren într-o acțiune caritabilă ce reunește campioana Franței 2009

Sambata, 7 ianuarie, la Toulouges, doi dintre marii internationali ai Romaniei, Marius Tincu si Ovidiu Tonita revin pe terenul de joc.

Campioni ai Frantei in 2009, cu USA Perpignan, cei doi jucatori vor participa la turneul caritabil „Five’s Touch Rugby All Star Game” care reuneste pentru prima data dupa aproape opt ani, echipa ce castiga titlul in Top 14, in urma unei finale de senzatie cu Clermont, 22-13.

Evenimentul organizat de asociatia „Mucovie 66” este unul caritabil, fondurile incasate din vanzarea de bilete urmand a fi donate Asociatie. Aceasta sprijina bolnavii care sufera de mucoviscidoza sau fibroza chistica si cercetarile care se fac in domeniu. Jucatorii vor fi impartiti in doua echipe de cate cinci si se va juca rugby-tag.

„In fiecare an aceasta Asociatie organizeaza un eveniment, anul acesta au avut ideea de a reuni echipa care a castigat ultimul titlul pentru Perpignan. Este o reintalnire frumoasa, noi am tinut legatura unii cu altii pentru ca toti locuim in zona, am vorbit si cu Toni (nr Ovidiu Tonita) si ajunge si el. Sunt amintiri frumoase, la nivel de club, titlul de campion al Frantei este cel mai important trofeu pentru mine”, spune Marius Tincu.

Actual antrenor al pachetului de inaintare al Romaniei, acesta isi aminteste fiecare detaliu al finalei disputate pe 6 iunie 2009, in fata a aproape 80.000 de oameni, pe Stade de France, finala in care Perpignan avea statutul de outsider. „Primul lucru care imi vine in minte de atunci este gramada unde s-a decis meciul, sfarsitul meciului cand practic nu stiam ce sa facem, cum sa ne bucuram, ce sa spunem si imi amintesc, mai ales, dimineata inaintea meciului cand am coborat la masa si in timp ce ne beam cafeaua citeam presa care deja o dadea castigatoare a trofeului pe Clermont. Absolut toate ziarele, de la Midi Olympique,L’equipe, vorbeau de faptul ca adversarii nostri sunt viitorii campioni ai Frantei. Cand am vazut acele titluri, toti, dar absolut toti, am simtit o super motivatie, am dorit sa aratam ca avem un cuvant de spus si ca nu putem fi ignorati”, isi aminteste Marius.

De altfel, titlul cucerit in Franta si meciurile Romaniei sunt momentele pe care le are aproape de inima. „Cand am inceput sa joc pentru Romania, a fost un vis. Fiecare meci, de fiecare data cand am imbracat tricoul am incercat sa dau absolut totul. Ramane pentru mine emblematica aceasta victorie reusita in Georgia in 2002, in fata a 45.000 de spectatori, cand am castigat pentru prima data Cupa Europeana a Natiunilor in noul format, meciul de calificare la Cupa Mondiala din 2011 cu Uruguay”, spune el.

Marius Tincu (38 de ani) a fost unul dintre jucatorii reprezentativi ai Romaniei pentru care a evoluat in 53 de partide si a marcat 70 de puncte. Acesta s-a retras de la echipa nationala in 2012, fiind cooptat in staff-ul tehnic al Stejarilor, ca antrenor al pachetului de inaintare.

In varsta de 36 de ani, Ovidiu Tonita este unul dintre jucatorii legendari ai rugbyului romanesc, singurul care a participat la cinci editii ale Cupei Mondiale. Supranumit „Autobuzul din Carpati” datorita fortei sale, acesta a debutat pentru Romania la doar 19 ani, intr-un meci cu Maroc, in 2000 si strans 73 de selectii pentru Romania si a marcat 70 de puncte. Tonita s-a retras oficial de la echipa nationala in 2016, la meciul cu Germania din Cupa Europeana a Natiunilor. In 2009 a fost campion al Frantei cu Perpignan, evoluand si la echipe de prima liga precum Grenoble si Biarritz.