Stelian Stancu: La ”Victory Cup” mă simt din nou fotbalist

Fostul jucător de la Sportul, Steaua, sau Poli Timișoara, Stelian Stancu, are planuri mari tot în fotbal după ce și-a agățat ghetele în cui la 35 de ani. El a jucat titular pentru Steaua pe Santiago Bernabeu în 2007, alături de Ghionea și Petre Marin, iar acum evoluează în aceeași echipă cu aceștia la campionatul de minifotbal ”Victory Cup”.

Reporter: Cum e viața ta după fotbal?

Stelian Stancu: Viața după ce te lași de fotbal este destul de grea, practic se termină un capitol din viață și începi altul, aproape de la zero. Eu vreau să continui tot în fotbal ca antrenor, dar în momentul de față situația din fotbalul românesc este foarte dificilă, au dispărut foarte multe echipe și nu prea mai ai unde să antrenezi. Însă, eu mă pregătesc zi de zi, fizic vorbind, studiez și fac lucruri pe care nu le-am facut atunci când eram fotbalist, pentru că nu-mi permitea timpul. Fiecare etapă a vieții este foarte interesantă și, în același timp, motivantă. Să construiești de la zero nu este ușor, dar nici imposibil.

R: Cum ai ajuns să joci la Victory Cup?

S.S.: A devenit deja o „tradiție” să jucăm fotbal între noi, mai ales după ce ne retragem ca jucători. Imaginează-ți că fac asta de când mă știu și mi-ar fi greu să renunț dintr-o dată și să am activități total diferite. Noi suntem antrenați, atât fizic, cât și psihic, să fim în competiție. Competiția te ajută să te menții în formă din toate punctele de vedere, iar la Victory Cup ne simțim din nou fotbaliști. Chiar am acceptat cu drag invitația foștilor mei colegi de la Steaua ( Petre Marin, Sorin Ghionea, Bănel Nicoliță) de a mă alătura echipei lor.

R: Cum e să joci, din nou, cu foștii colegi de la Steaua sau Sportul? Vă găsiți mai ușor pe teren?

S.S.: Este o plăcere sa joc alături de foștii colegi de la Sportul Studentesc și Steaua. Când joci cu prietenii este foarte plăcut dar, în același timp, ambiția și dorința de a câștiga este aceeași. Adică, în momentul în care intrăm pe teren, intrăm motivați să câștigăm. Obiectivul nostru este la fel de important ca atunci când joci intr-o competitie adevărată. Pe de altă parte, fotbalul pe sintetic este diferit de cel de pe teren.

R: L-a ajutat campionatul de minifotbal pe Bănel sa ajunga din nou in Liga I?

S.S.: Mai mult ca sigur că pe Bănel l-a ajutat din punct de vedere fizic. A reusit sa rămână la un nivel de pregătire optim pentru a face față cerințelor din Liga I.

R: Cele mai frumoase amintiri din cariera de fotbalist?

S.S.: Fiecare echipă pentru care am jucat „a venit” și cu amintiri frumoase. Clar, una dintre cele mai frumoase amintiri este meciul cu Real Madrid, la Sportul Studentesc m-am simțit ca în familie – a fost o etapă foarte importantă pentru mine ca fotbalist, iar cu Poli Timișoara am jucat în grupele Cupei UEFA, după ce am eliminat Shatior Donețk. Am multe amintiri frumoase de la toate echipele la care am fost, amintiri cu care mă mai hrănesc și azi.