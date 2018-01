Sportivii și steroizii anabolizanti

In lunile trecute am mai vorbit despre steroizi, despre ce inseamna, ba chiar si despre tinerea unui workshop ce informeaza publicul cu privire la consumul de steroizi anabolizanti si suplimente nutritive.

Cine foloseste steroizi anabolizanti?

1. Steroizii anabolizanti au fost inventati in prima faza din motive medicinale, pentru tratarea persoanelor ce aveau un nivel scazut de testosteron si care sufereau de anumite afectiuni ce presupuneau un nivel scazut de testosteron. Prin urmare, o buna parte din persoanele care folosesc steroizi sunt de fapt persoane bolnave ce au nevoie de aceste substante pentru a-si imbunatiati starea de sanatate.

2. O a doua categorie foarte mare de persoane care folosesc steroizi sunt culturistii si persoanele care merg la sala de forta si doresc sa aiba un fizic de invidiat. Este adevarat, steroizii ne ajuta la cresterea performantelor sportive si a masei musculare, insa totodata aceste substante pot si dauna daca nu sunt administrate corespunzator.

3. A treia categorie de persoane care folosesc steroizi sunt sportivii. Acestia folosesc substante dopante in ideea de a fi mai buni ca adversarul, in ideea de a castiga competitia. Nu toti sportivii folosesc steroizi, si nu toti sportivii care folosesc steroizi castiga competitiile la care participa. Folosind steroizi nu ai garantia succesului, aceste substante ajuta in proportie de 5-10%, caci restul tine de munca si implicarea fiecaruia in sportul pe care il practica.

Consumul de steroizi a fost contestat in sporturi de-a lungul timpului, indiferent ca vorbim de tenis, atletism, haltere sau ciclism. Cu totii stim cazul lui Lance Armstrong, care a castigat Turul Frantei de 7 ori, dar in cele din urma titlurile i-au fost retrase fiindca s-a aflat ca folosise substante dopante care i-ar fi oferit avantaje fata de adversari.

Ca sportiv ti se interzice sa folosesti steroizi, dar cu toate acestea multi sportivi folosesc astfel de substante si multi dintre acestia nu sunt inca scosi din competitie fiindca tot timpul se descopera substante noi care nu sunt trecute pe Lista substantelor interzise. Multi sportivi recurg si la tertipuri mai rusinoase, acuzand fel si fel de boli pentru a folosi anumite substante, un exemplu fiind Sharapova cand a fost depistata pozitiv in 2016.

Steroizii sunt niste substante ce ne pot oferi efecte benefice, dar folosite abuziv, aceste substante pot dauna serios sanatatii!