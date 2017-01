Simona Halep: Vreau să joc în Fed Cup, am timp să mă recuperez

Simona Halep a declarat la revenirea în ţară după eliminarea de la Australian Open, că şi-ar dori să joace în meciul de Fed Cup cu Belgia şi apreciază că are destul timp să se recupereze după accidentarea suferită la genunchiul stâng.

„Mi-am revenit psihic după acest eşec. Am avut şi până acum grijă de mine, dar încerc să am şi mai multă pe viitor. Am avut probleme medicale acolo, însă nu am avut dureri cât m-am aflat în România. Sper să revin în câteva zile sau săptămâni. Sper să fiu la Fed Cup, îmi doresc mult asta. Sorana Cîrstea are şanse să treacă de Carla Suarez Navarro. Şi Irina Begu cred că poate merge mai departe şi sunt convinsă că va face un meci bun contra lui Angelique Kerber”, a spus Simona.