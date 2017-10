Simona Halep este mulţumită de sezonul 2017

Simona Halep a spus după eliminarea din faza grupelor Turneului Campioanelor că anul 2017 a fost unul prea bun pentru ea, pentru a fi tristă că a pierdut la Singapore.

“E bine că s-a încheiat sezonul, mă simt uşurată, căci a fost un maraton, încărcat şi de multă presiune. Astăzi am jucat mai bine decât în meciul cu Wozniacki şi de fapt acesta a fost scopul meu. Sigur că am vrut să câştig şi am făcut tot ce este posibil ca să reuşesc asta, dar nu s-a întâmplat, căci ea a jucat foarte bine şi a meritat să câştige. Nu sunt tristă, sunt nemulţumită că am pierdut, dar a fost un an bun şi sunt fericită că pot pleca în vacanţă. Astăzi am simţi în proporţie de 100% că suprafaţa de joc nu-mi este potrivită şi că nu pot să închid niciun punct. A fost complicat să-mi găsesc ritmul, să reuşesc fie şi o lovitură câştigătoare. Sigur, jocul meu nu este axat pe execuţia de lovituri câştigătoare tot timpul, dar totuşi măcar ceva mai multe puteam să reuşesc. Am sentimentul că am luptat şi că am făcut un meci bun, nu extraordinar, dar bun. În câteva minute la vestiar am reuşit să mă calmez. Am avut un an bun, am aflat şi că am şanse bune să termin pe locul 1 anul, credeam că voi cădea pe locul 4 sau cam aşa. E bine că am putut să ating locul 1, deci sunt bine. Chiar dacă de 3 ani obţin acelaşi rezultat la Turneul Final, sunt altă jucătoare, mi-am îmbunătăţit jocul, dar m-am perfecţionat şi eu ca persoană, nu voi lăsa acest turneu să strice tot ce am construit în acest an şi aştept cu nerăbdare sezonul viitor şi mai ales să am un start mai bun. M-am uitat puţin la meciul de dinainte, dar nu m-a influenţat în niciun fel. Oricum n-am câştigat niciun set, chiar dacă ar fi câştigat Wozniacki tot nu m-aş fi calificat.

Nu-mi place sistemul round robin, pentru că stai sub presiune toată săptămână. Eu îmi doresc să ştiu imediat, dacă e albă sau neagră. Sigur că pentru anumite jucătoare e bine că primesc o a doua şansă. Cel mai rău moment al anului a fost începutul sezonului, iar cel mai bun turneul de la Beijing. De la Stuttgart până cum a fost un maraton şi acum am nevoie de odihnă şi apoi să sărbătoresc realizările din acest an. Nu ştiu încă programul pentru sezonul viitor. Probabil după vacanţă, mă voi antrena acasă, căci apoi tot voi călători”, a declarat Simona.

Halep a ratat calificarea în semifinalele Turneului Campioanelor de la Singapore, după ce a fost învinsă de Elina Svitolina, cu 6-3, 6-4, în ultimul meci din Grupa Roșie a competiției.

Halep va pierde primul loc mondial dacă jucătoarea cehă Karolina Pliskova va câștiga turneul de la Singapore.

Din Grupa Roșie s-au calificat în semifinale Caroline Garcia, din postura de câștigătoare, și Caroline Wozniacki.

Halep va primi pentru participare 304.000 dolari și 500 de puncte WTA. Românca a trecut de grupă doar la prima sa participare la Singapore, în 2014, când a jucat finala cu Serena Williams.

Semifinalele de sâmbătă vor fi Pliskova — Wozniacki și Venus Williams — Caroline Garcia.