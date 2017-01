Simona Halep are tendinită la piciorul stâng

Simona Halep a declarat la conferinţa de presă ce a urmat înfrângerii din primul tur al Australian Open 2017 că a avut dureri la piciorul stâng, fiind vorba despre o tendinită.

„Adversara a jucat foarte bine, dar eu am avut dureri la genunchi. În setul 2 mi-a fost foarte greu să mă mişc, dar ea meritat să câştige, a fost agresivă şi a lovit foarte puternic mingea. Nu m-am gândit să mă retrag din turneu, căci nu-mi stă în obicei şi am încercat. Am luat antiinflamatoare zilele trecute şi înainte de meci, dar în tenisunea meciului durerea devine mai puternică şi astfel nu am putut să fac ce am vrut. Am simţit durerea la Singapore în fiecare zi, în intersezon nu m-a mai durut, dar a început din nou la sfârşitul primului meci de la Shenzhen. Aici m-a durut în fiecare zi, dar nu atât de tare ca astăzi, când la 3-5 am avut dureri puternice. Durerile sunt permanente, nu doar la o lovitură sau la o mişcare anume. Este vorba despre o tendinită la piciorul stâng. Nu am niciun plan pentru moment dar nu este atât de grav ca să fie necesară o intervenţie chirurgicală. Probabil că este nevoie de odihnă şi de fizioterapie. Sunt puţin frustrată, fiind vorba de a doua oară la rând (eliminare în primul tur, n.n.), dar cum nu pot să schimb nimic, sunt bine şi mă gândesc la viitor, să fiu sănătoasă şi apoi voi vedea ce fac cu jocul meu. Puteam să joc 45-50 de minute fără durere, dar astăzi, deja la 3-5 nu am mai reuşit să lupt, să-mi fac jocul. Cred că este prima dată când dau vina pe starea fizică, dar indiferent de asta, a fost un meci în care ea a fost mai puternică decât mine şi a meritat victoria. Probabil că o să fac o pauză, dar trebuie să mă duc întâi la doctor, să fac un RMN şi trebuie să am grijă, căci nu pot juca aşa, iar accidentările la genunchi sunt periculoase”, a declarat Simona.

Halep, a patra favorită, a fost învinsă de americanca Shelby Rogers, cu 6-3, 6-1, luni, la Melbourne, în runda inaugurală a turneului Australian Open, primul de Mare Șlem al anului.

Halep (4 WTA) a cedat după o oră și 15 de minute în fața numărului 52 mondial.