România, locul 42 în clasamentul FIFA

Cu 713 puncte acumulate, echipa națională a României a urcat 4 poziții față de luna precedentă în clasamentul FIFA/Coca-Cola publicat joi, 6 iulie, informează FRF.

Cupa Confederațiilor a oferit o schimbare în fruntea clasamentului. Germania a devansat-o pe Argentina și Brazilia și a devenit noul lider, cu 1609 puncte. Locul doi este ocupat de Brazilia (1603), iar podiumul este completat de Argentina (1413 puncte). Urmează Portugalia (1332 de puncte) și Elveția (1329 de puncte).

Adversarele României din grupa de calificare la Campionatul Mondial din Rusia 2018 se află pe următoarele poziții:

# 6 Polonia 1319 puncte | a urcat patru locuri

# 47 Danemarca 683 puncte | a urcat patru locuri

# 54 Muntenegru 643puncte | a coborât două locuri

# 73 Armenia 480 puncte | a coborât cinci locuri

# 106 Kazahstan 308 puncte | a coborât șase locuri

Următorul meci al României este programat pe 1 septembrie, pe Arena Națională, contra Armeniei.

Cum se calculează punctajul în clasamentul FIFA

Punctajul unei naționale se calculează pe o perioadă de patru ani prin adunarea:

– mediei de puncte în meciurile din ultimele 12 luni

– mediei de puncte în meciurile mai vechi de 12 luni (care se depreciază anual prin înmulțirea cu 0.5, 0.3, respectiv 0.2 în cei trei ani)

Numărul de puncte (P) obținute la un meci depinde de următorii factori/coeficienți:

– Rezultatul meciului, victorie sau egal (R)

– Importanța meciului, de la un simplu amical până la preliminarii de Campionat Mondial (I)

– Valoarea adversarului (V)

– Confederația din care face parte adversarul (C)

Formula de calcul a punctajului obținut la un meci:

P = R x I x V x C

(R) : Echipele primesc 3 puncte la victorie, un punct la egal și zero puncte la înfrângere. În cazul unui meci decis la lovituri de departajare, câștigătoarea primește două puncte, iar învinsa un punct

(I) : Meci amical = 1.0; Preliminarii continentale = 2.5; Turneu final continental / Cupa Confederațiilor = 3.0; Campionat Mondial = 4.0

(V) : Valoarea adversarului este exprimată într-un număr egal cu 200 minus locul ocupat de oponent în clasamentul FIFA (cel mai recent). Excepție: liderului ierarhiei îi este întotdeauna desemnat coeficientul 200, iar echipelor clasate sub locul 150 le este desemnat automat coeficientul 50.

(C) : CONMEBOL = 1.0; UEFA = 0.99; AFC/CAF/OFC/CONCACAF = 0.85