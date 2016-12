Programul transmisiunilor Dolce Sport în perioada 19-25 decembrie 2016! Dinamo – Steaua se joacă în direct pe 22 decembrie, de la ora 20:30

1. Liga 1

– Gaz Metan Medias – Astra, luni, 19.12, ora 18:00, in direct la Dolce Sport 1

– FC Viitorul – FC Botosani, luni, 19.12, ora 20:30, in direct la Dolce Sport 1

2. Cupa Ligii

– ASA Tg Mures – Poli Timisoara, miercuri, 21.12, ora 20:30, in direct la Dolce Sport 1

– Dinamo – Steaua, joi, 22.12, ora 20:30, in direct la Dolce Sport 1

3. Campionatul Spaniei

– Athletic – Celta Vigo, luni, 19.12, ora 21:45, in direct la Dolce Sport 2

4. NFL

– Washington Redskins – Carolina Panthers, marti, 20.12, ora 03:30, in direct la Dolce Sport 1

– Oakland Raiders – Indianapolis Colts, sambata, 24.05, ora 23:05, in direct la Dolce Sport 1

– Houston Texans – Cincinnati Bengals, luni, 26.12, ora 03:30, in direct la Dolce Sport 1

– Kansas City Chiefs – Denver Broncos, marti, 26.12, ora 03:30, in direct la Dolce Sport 1

5. NHL

– Pittsburgh Penguins – New York Rangers, miercuri, 21.12, ora 02:00, in direct la Dolce Sport 1

– Philadelphia Flyers – Washington Capitals, joi, 22.12, ora 03:00, in direct la Dolce Sport 1

– Montreal Canadiens – Minnesota Wild, vineri, 23.12, ora 02:30, in direct la Dolce Sport 1

6. NBA

– Detroit Pistons – Golden State Warriors, sambata, 24.12, ora 02:30, in direct la Dolce Sport 1

– Cleveland Cavaliers – Golden State Warriors, duminica, 25.12, ora 21:30, in direct la Dolce Sport 1

– San Antonio Spurs – Chicago Bulls, duminica, 25.12, ora 24:00, in direct la Dolce Sport 1

7. Baschet Champions League

– Avtodor Saratov – CSU Oradea, marti, 20.12, ora 19:00, in direct la Dolce Sport 1

8. Handbal Bundesliga

– Kiel – Lowen, miercuri, 21.12, ora 19:30, in direct la Dolce Sport 2