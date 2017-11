Programul “Samurai 2020”, lansat oficial

Comitetul Olimpic si Sportiv Roman (COSR) a lansat oficial „Samurai 2020” – programul de asistenta speciala a sportivilor cu potential de a obtine medalii la cea de a XXXII-a editii de vara a Jocurilor Olimpice – Tokyo 2020, in cadrul unui eveniment care a avut loc la Sala Amfiteatru din incinta Casei Olimpice din Bucuresti

La actiune au fost prezenti Mihai Covaliu, presedintele COSR, Marius Alexandru Dunca, ministrul Tineretului si Sportului, Kisaburo Ishii, ambasadorul Japoniei in Romania, George Boroi, secretarul general al COSR, membri ai Comitetului Executiv al COSR, reprezentanti ai sponsorilor COSR, personalitati ale olimpismului romanesc si conducatori ai federatiilor sportive nationale.

Prin „Samurai 2020”, COSR isi propune sa mentina TRADITIA olimpica a Romaniei si anume aceea ca sportivii romani sa urce pe podiumurile de premiere, si toti romanii sa traiasca cu MANDRIE NATIONALA momentele solemne in care se ridica drapelul si se intoneaza imnul.

Prin acest program, COSR isi doreste sa sustina stilul de viata prin care sportivii si implicit antrenorii si specialistii sa-si mentina PASIUNEA si motivatia de a obtine EXCELENTA.

Prin „Samurai 2020”, COSR demonstreaza astfel inca o data ca RESPECTA performanta si performerii.

Cei 32 de sportivi “samurai” inclusi in “Samurai 2020” sunt:

Canotaj:

Echipajul feminin 8+1 – Ioana Vranceanu, Viviana Iuliana Bejinariu, Mihaela Petrila, Iuliana Popa, Madalina Beres, Denisa Tilvescu, Adelina Bogus, Laura Oprea, Daniela Druncea;

Echipajul feminin dublu vasle categorie usoara – Ionela Lehaci Cozmiuc, Gianina Beleaga;

Echipajul masculin 8+1 – Cristian Ivascu, Marius Vasile Cozmiuc, Adrian Damii, Constantin Radu, Constantin Adam, Sergiu Vasile Bejan, Cristi Ilie Pirghie, Ciprian Tudosa, Adrian Munteanu;

Canoe: Victor Mihalachi, Leonid Carp;

Gimnastica masculin: Marian Dragulescu;

Gimnastica feminin: Larisa Iordache;

Lupte libere feminin: Alina Vuc, Estera Tamaduianu;

Lupte libere masculin: Albert Saritov;

Scrima:

Sabie masculin – Tiberiu Dolniceanu, Iulian Teodosiu, Alin Badea, Madalin Bucur;

Spada feminin – Ana Maria Popescu.

Concret, COSR va crea cadrul pentru ca sportivii romani sa se pregateasca in conditii comparabile cu cele ale adversarilor din topurile clasamentelor mondiale, cunoscut fiind faptul ca in prezent „regulile jocului” se stabilesc in baza a ceea ce intreprind natiunile rivale , nu pe baza a ceea ce intreprinde o natiune in comparatie cu ceea ce a facut in trecut.

Cu ocazia lansarii „Samurai 2020”, Dana Demetrian, Vicepreşedinte Retail & Private Banking, BCR, partener oficial al COSR, a prezentat aplicatia „Hai Samurai 2020” cu ajutorul careia spotivii din programul „Samurai 2020” pot fi sustinuti in timpul antrenamentelor de iubitorii de sport si fanii lor de pretutindeni cu aplauze virtuale.

(de Teodor Chiriac)