Program de voluntariat pentru viitori ziaristi si pasionati de media

Asociatia Succes in Educatie si Sport impreuna cu Asociatia Clubul Media Business doreste sa vina in sprijinul tinerilor aflati de drum in cariera oferindu-le posibilitatea de a se afirma in presa online.

Pe scurt cautam persoane pasionate de sport, business si domeniul medical care doresc sa scrie articole de presa ce vor fi publicate pe Sport Magazin, Sport Profit, Doctori Online, Doctor As, SuperProfit, Verticalnews sau alerg.ro.

Avantajele celor care se inscriu in program:

posibilitatea realizarii unui portofoliu de articole;

recomandari din partea revistelor;

diploma de voluntariat din partea Asociatiei Succes in Educatie si Sport;

premii oferite de sponori;

posibilitatea de a cunoste profesionisti din domeniul media;

…si multe alte beneficii.

Pentru aderare la program asteptam un email cu descrierea ta pe contact@asociatiasucces.ro

(de Teodor Chiriac)