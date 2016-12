Primii doi mari câştigători, de la Fortuna, şi-au ridicat premiile!

A început operaţiunea de acordare a premiilor pentru Campania „333 Premii de Crăciun” derulată sub brand-ul FORTUNA – Pariuri Sportive! În cursul zilei de 22.12.2016, la sediul firmei s-au prezentat doi din cei trei câştigători ai premiului cel mare, autoturismul Skoda Octavia.

Alexandru Buchilă are 19 ani şi este din Iaşi. E student la fostul ISE din Iaşi, anul I. „Eu joc şi online şi în agenţii. Am înregistrat vreo 20 şi ceva de bilete, dar şansele mi s-au dublat. Maşina am câştigat-o cu un bilet jucat la online. Sincer, n-am crezut că voi câştiga. Nici acum nu-mi vine să cred că am câştigat. Le-am spus părinţilor că mă duc la Bucureşti să-mi iau maşina, ei mi-au zis că mă duc aiurea, să cheltui bani. Sunt extrem de fericit. Vreau să mulţumesc FORTUNA pentru seriozitate şi pentru bucuria care mi-a produs-o”, ne-a destăinuit, plin de entuziasm, tânărul parior.

Al doilea câştigător se numeşte Alexandru-Valeriu Popescu, are 28 de ani şi este din Olteniţa. „Eu joc doar în agenţii şi am înscris la aceasta campanie peste 30 de bilete. Am zis că să încerc! Nici o clipă n-am crezut că o să câştig. Ba, chiar, atunci când am fost sunat, am crezut că e vorba de o glumă. Acum, cu cheile maşinii în mână, pot spune că aţi fost foarte serioşi Felicit FORTUNA pentru modul corect şi transparent în care a derulat această campanie”, a spus fericitul câştigător! Interesant este că, momentan, acesta este şomer, după o perioadă în care a lucrat în asigurări!

Din păcate, al treilea câştigător, Cristian-Dumitru Tudor, 33 de ani, din Bucureşti, nu s-a putut prezenta, el fiind plecat din ţară, împreună cu familia, după cum ne-a spus acesta. El urmează să se prezinte după Crăciun, pentru a-şi ridica autoturismul, câştigat de pe urma unui bilet jucat în agenţii!

Amănunte despre ridicarea tuturor premiilor, inclusiv telefoanele I Phone, veţi găsi pe blog.efortuna.ro , imediat ce acestea vor fi înmânate!