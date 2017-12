Povestea implantologului Sorin Găgeanu sau despre cum să-ţi urmezi visul

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Foarte mulţi dintre noi nu ne trăim visele pentru că pur şi simplu nici nu îndrăznim să încercăm, informează Sport Profit.

Implantologul Sorin Găgeanu este din categoria celor care au îndrăznit.

Prin acţiunile lui din anul 2017 ne-a arătat cum a reuşit să–şi urmeze visul, dar şi cum a putut să–şi depăşească limitele.

Că a fost maraton, ciclism, box sau tenis, implantologul care conduce cabinetul stomatologic Artistic Dent ne-a arătat că orice vis e posibil.

“Am început anul 2017 având în minte un VIS mare pentru mine: terminarea Maratonului Bucureşti.

Am dorit să îmi demonstrez că pot sa îmi depăşesc limitele fizice şi psihice, că pot să realizez orice îmi propun. Alergarea nu este un sport care să îmi fie extrem de confortabil şi nici extrem de ‘pe sufletul meu’. Cu toate acestea am terminat maratonul în 4 h 33”, un timp excepţional în condiţiile în care nu am apucat să fac nici măcar 200 km de antrenament”, povesteşte Sorin Găgeanu.

În dorinţa lui de a străbate Europa pe bicicletă, Sorin Găgeanu a mai adăugat în portofoliu încă 5000 de km în ritm cicloturistic făcuţi în Turul Sardiniei, Corsicii şi Siciliei.

“Ciclismul, pe de altă parte, este sportul meu de suflet şi cumva am reuşit să ‘îmi fac timp’ mult mai mult pentru el reuşind să adun 5000 km pedalaţi în 2017. Am participat la câteva curse de ciclism pe şosea, am făcut Turul Sardiniei, Corsicii şi Siciliei în ritm cicloturistic. Dar şi brevetele de 200, 300, 400 km, curse pregătitoare pentru următorul meu VIS: cursa de ciclism de anduranta Paris-Brest-Paris din 2019 (1260 km în maxim 90 h)”, spune implantologul de la Artistic Dent.

Boxul are valenţe formative atât pe plan fizic cât şi pe plan educaţional, contribuind la călirea si educarea caracterelor.

“Şi cum aş fi putut să închei anul sportiv mai frumos decât cu un meci de box în cadrul unei gale pentru non-amatori. Sunt încântat foarte mult de tehnica boxului şi de cum poţi să dezvolţi nişte forţe nebănuite cu ajutorul tehnicii”, declară Sorin, care este un iubitor şi practicant al nobilei arte.

Lectia lui Steve Jobs pentru întreaga lume este aceea a curajului de a îndrazni să-ţi urmezi visele şi intuiţia. În această linie, Sorin Găgeanu şi-a creionat deja obiectivele pentru anul 2018.

“Anul viitor îmi voi direcţiona tot focusul meu sportiv spre ciclismul de anduranţă ce va culmina cu brevetul de 1000 km (în maxim 74 h) la care voi participa în Olanda, acest brevet fiind si biletul de intrare pentru Paris-Brest-Paris. Simt că toate aceste activităţi sportive îmi aduc echilibru, stabilitate, pace şi sănătate atât în viaţa personală, cât şi profesională.

“Orice Vis este posibil! Îndrazneşte să visezi!”, este mesajul motivaţional al doctorului Sorin Găgeanu.