Obezitatea – O problemă tot mai des intâlnită în România

Asociatia Succes in Educatie si Sport şi Asociatia Clubul Media Business au lansat un program care sa vina in sprijinul tinerilor aflati la inceput de drum in cariera, oferindu-le posibilitatea de a se afirma in presa online. Iar prima persoana care a debutat in acest proiect a fost Berci Antonia Ioana, articol pe care il reproducem mai jos:

Fie că sunt copii, adolescenți sau adulți, o mare parte din populația țării noastre a ajuns să se confrunte cu supraponderalitatea, insă nu mulți dintre aceștia realizează că este o problemă medicala care trebuie tratată ca atare. Remedii există, insa doritorii sunt mai puțini. Care sunt cauzele care favorizează această boală si cum putem să combatem această problemă in 4 pași simpli și eficienți?

“Nu am timp să merg la sală”, “Am o viața agitată și nu reușesc sa fiu atent la ce mănânc“, “ Sunt o persoană stresată, iar asta mă face să mănânc mai mult și mai des.“ Cu siguranță acestea sunt cele mai obișnuite scuze pe care le auzim din partea persoanelor care duc o luptă cu greutatea și nu numai. De asemenea există persoane care merg pe aceleași principii insă diferența o face metabolismul mai accelerat care nu lasă neglijența oamenilor să se vadă pe corpul lor. Totuși scuzele folosite au la bază motivele reale care favorizeaza obezitatea. Sedentarismul și comoditatea sunt unele din cauzele principale deoarece corpul are nevoie de sport si activitate fizică pentru a arde grăsimi. Stresul chiar dacă se manifestă în plan psihic si emoțional , este de asemenea un factor care ajuta ca această boală să se dezvolte iar mai apoi lipsa unui regim de viață sănătos și echilibrat. Viața agitată și stresul sunt doi factori uniți în relația cauză-efect. Totuși există remedii pentru această boală, prezentați aici în 4 pași:

Conștientizarea – Oamenii trebuie sa fie conștienți de gravitatea problemei și sa realizeze că există soluții și remedii pentru boala cu care se luptă pentru a acționa pe măsură.

– Oamenii trebuie sa fie conștienți de gravitatea problemei și sa realizeze că există soluții și remedii pentru boala cu care se luptă pentru a acționa pe măsură. Acționarea – Este pasul în care se iau măsuri pentru a combate lupta cu kilogramele iar acestea se realizeaza mai întâi de toate, printr-o vizită medicală unde se stabilește cauza principală iar apoi pașii urmatori care duc la soluționarea problemei prezentate.

– Este pasul în care se iau măsuri pentru a combate lupta cu kilogramele iar acestea se realizeaza mai întâi de toate, printr-o vizită medicală unde se stabilește cauza principală iar apoi pașii urmatori care duc la soluționarea problemei prezentate. Tratarea – Constă în momentul în care începe să se producă schimbarea in funcție de recomandările medicului, fie prin medicamente, prin regim alimentar, prin sport sau toate cele 3 împreună.

– Constă în momentul în care începe să se producă schimbarea in funcție de recomandările medicului, fie prin medicamente, prin regim alimentar, prin sport sau toate cele 3 împreună. Menținerea– Este cel mai important aspect care asigură asumarea schimbării făcute si dorința de a o menține pe viitor. Un regim de viață sănatos trebuie să devina un stil de viață.

Luând în consierare aspectele de mai sus, un lucru este vital: Sănătatea este cea mai importantă si trebuie o atenție sporită pentru a avea grija de noi inșine. Conștientizarea si asumarea unei probleme este de asemenea esențial pentru ambiția si motivația de a o dori o schimbare si a o pune în practică.

(de Berci Antonia Ioana)