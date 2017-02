Năstase, Halep și Begu, despre meciul cu Belgia. Calculele întâlnirii

Căpitanul nejucător al echipei de Fed Cup, Ilie Năstase, apreciază că România nu este favorită în meciul cu Belgia, chiar dacă are jucătoare mai bine clasate.

„Simona Halep este numărul 4 în lume şi normal că ne lipseşte. Publicul o vedea dacă era sănătoasă, dar aşa, facem şi noi improvizaţii. Irina a fost şi ea bolnavă o zi-două, ne-a speriat puţin, dar acum văd că e bine. România nu e favorită, eu nu mă iau după clasamentul WTA. Nu s-a văzut la Cupa Davis? Numărul 340 l-a bătut pe 120, aşa că eu nu mai mă iau după clasamente. Belgia are echipă bună, cam toate trei jucătoare sunt bune, au avut rezultate pozitive şi în Australia. Nu mai sunt echipe de Fed Cup fără jucătoare bune. E greu, orice echipă e puternică acum. Dar eu am încredere în amândouă fetele care vor juca la simplu, Monica am înţeles că va juca numai dublu. O să vedem, avem echipă bună. Cred că o să fie plină sala. Mă gândeam că ar fi fost frumos să avem o sală cu 15.000 de locuri, dar nu se avansează deloc. Am fost acum ceva timp cu Ţiriac la Sfântu Gheorghe unde au făcut o sală de două ori mai frumoasă ca asta. Are 4.000 de locuri. Noi în Bucureşti nu reuşim să construim nimic. Sala asta e mai bătrână decât mine, cred că are aproape 71 de ani. Doamne fereşte, dacă vine un cutremur aici murim. Eu o să fiu ‘statuie’. Dacă mi se spune să mă mişc, mă mişc, dacă nu, o să stau pe scaun acolo. Dacă fetele nu îmi dau motive, nu am de ce să mă exteriorizez”, a spus Năstase.

Echipa României întâlneşte Belgia, în 11 şi 12 februarie, la Sala Polivalentă din Bucureşti, în primul tur al Grupei Mondiale II al Fed Cup. În absenţa Simonei Halep, accidentată, echipa României pentru întâlnirea cu Belgia va fi alcătuită din Irina Begu (28 WTA), Monica Niculescu (35 WTA), Sorana Cîrstea (59 WTA) şi Patricia-Maria Ţig (104 WTA), anunţată iniţial ca rezervă.

Simona Halep regretă că nu poate ajuta echipa de Fed Cup a României în duelul cu Belgia.

„E foarte greu când nu pot să joc, dar nu am ce face, sunt accidentată şi e mai bine să intre în teren o jucătoare care este 100 la sută. O să fiu prezentă la meciuri, îmi doresc să câştige fetele şi să mergem mai departe ca să joc în aprilie. În tribună eu nu prea mă manifest de obicei, dar sunt alături de echipă cu sufletul. O să încerc să fac galerie cât pot, dar de obicei stau mai liniştită. Sper ca sala să fie plină la fel ca la Cluj. Acolo a fost un public foarte călduros şi cu siguranţă şi în Bucureşti va fi bine. Toate fetele sunt în top şi ştiu ce au de făcut, nu o să le dau eu sfaturi pentru că nu e cazul. Nu mă simt în măsură să fac treaba asta. Ele sunt destul de bine pregătite acum, Sorana a jucat bine în Australia, cred că va fi bine şi România o să câştige. Genunchiul nu este prea bine în momentul ăsta, am făcut tratament. Aştept câteva zile să văd cum mă simt. Am avut ceva dureri zilele astea, dar e normal, e o accidentare destul de dificilă la genunchi şi trebuie să am răbdare”, a spus Halep, care a urmărit din tribună antrenamentul României de la Sala Polivalentă.

Irina Begu consideră că meciul de Fed Cup cu Belgia va fi un pic mai greu fără Simona Halep, accidentată. „Mi-am dorit întotdeauna să fiu prezentă la meciurile de Fed Cup. Mă bucur că sunt aici şi sper să aducem o bucurie românilor în weekend. Acasă m-am simţit mereu bine, m-au încurajat şi îmi doresc ca şi de data asta să se întâmple la fel. Sper să câştigăm această partidă şi să rămânem în Grupa Mondială. Toate jucătoarele belgiene sunt periculoase, trebuie să fim foarte atente pentru că la Fed Cup nu contează clasamentul WTA. Fed Cup-ul este diferit de turnee. Va fi un pic mai greu fără Simona, pentru că ea fiind numărul 4 mondial a adus câte un punct-două întotdeauna. Bineînţeles că vom simţi lipsa ei, dar vom încerca să ne vedem de treaba noastră şi să câştigăm. Nu vreau să intru prea mult în amănunte. Nu m-am simţit foarte bine încă de la Sankt Petersburg, dar acum sunt mult mai bine şi pregătită să joc. Nu cred că domnul Năstase va fi calm la meciuri. La Roland Garros a fost prezent la meciurile mele. Am avut plăcerea să fie lângă mine atunci şi ştiu că e un pic mai agitat, dar sunt sigură că pe teren va încerca să fie mai calm. Cu siguranţă va avea un aport foarte mare ţinând cont de experienţa pe care o are. Este o onoare pentru noi să îl avem căpitan de echipă”, a precizat Begu.

Pe hârtie, fetele noastre sunt favorite, dar palmaresul întâlnirilor directe înclină balanța în favoarea belgiencelor. Wikmeyer este locul 60 în lume, Flipkens este pe 74.

Confruntări directe:

Sorana Cîrstea vs Yanina Wickmayer 1-3

Monica Niculescu vs. Yanina Wickameyer 2-3

Sorana Cîrstea vs. Kirsten Flipkens 1-0

Monica Niculescu vs Kirsten Flipkens 3-3

https://www.facebook.com/FRTenis/videos/1644881865529124/