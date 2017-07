Michael Phelps va înota din nou printre rechini, pe Discovery Channel

By sportmagazin

O nouă ediţie a programului ”Shark Week”, în care Michael Phelps, cel mai medaliat sportiv din istoria Jocurilor Olimpice, înoată printre rechini, va fi difuzată de Discovery Channel în perioada 24 – 30 iulie, în fiecare seară, începând cu ora 23.00.

Înainte de a începe şi în timpul ”Shark Week”, Discovery Channel va prezenta cele mai noi descoperiri ştiinţifice şi ştiri despre rechini, prin intermediul paginii de Facebook si al website-ului dedicat programului ”Shark Week”, informează televiziunea.

Între programele incluse în ”Shark Week” se numără ”Şcoala rechinilor cu Michael Phelps”, care va fi difuzat pe 24 iulie, de la ora 23.00. Michael Phelps face echipă cu Doc Gruber şi Tristan Guttridge de la Laboratorul pentru Rechini din Bimini, ca să se documenteze despre rechini. Cei doi îşi propun să spulbere mituri şi prejudecăţi foarte răspândite, să îl înveţe pe Phelps să se scufunde printre rechini în condiţii de siguranţă şi chiar să-şi păstreze calmul când un rechin cap-de-ciocan înoată la mai puţin de un metru deasupra lui. În plus, Michael Phelps are şansa să vadă de foarte aproape ce putere incredibilă are un mare rechin alb.

Într-un alt program, ”Rechini contra crocodili”, care va fi difuzat pe 25 iulie, de la ora 23.00, doctorul Mark Meekan şi conservaţionistul Paul de Gelder pleacă într-o expediţie într-unul dintre cele mai populare locuri din lume pentru rechini: o zonă sălbatică şi izolată, numită Peninsula Cobourg şi situată în nordul Australiei. Meekan ajunge acolo ca să numere exemplare şi specii de rechini în cadrul proiectului Global FinPrint, organizat de compania Vulcan, iar Paul de Gelder i se alătură fiindcă a auzit că acolo rechinii şi crocodilii se luptă pentru ţestoasele de mare.

Un alt program, ”Rechinii din Los Angeles”, va fi difuzat pe 26 iulie, de la ora 23.00. De-a lungul coastei unde se află Los Angeles apar tot mai mulţi mari rechini albi, care par să vâneze indiferent de sezon. Doctorul Chris Lowe, Directorul Laboratorului pentru Rechini CSULB, vrea să afle de ce. Cercetările sale îl poartă spre Insula Guadalupe, în largul coastei Mexicului, unde găseşte răspunsul.

”Marele rechin alb: noi detalii”, care va fi difuzat pe 27 iulie, de la ora 23.00, prezintă o plajă izolată de pe coasta centrală a Californiei, care a devenit scena unor atacuri ale marilor rechini albi, din doi în doi ani, în luna octombrie din 2008, 2010, 2012 şi 2014. Doctorul Michael Domeier este de părere că la mijloc ar putea fi ceva mai mult decât o simplă coincidenţă tragică. Ajutat de Ralph Collier şi Cal Lutheran, experţi în rechini, şi folosind tehnologii de urmărire prin satelit şi de studiere a ADN-ului, Domeier îşi doreşte să rezolve misterul.

Un alt program, ”Rechinul cap-de-ciocan: apetit ucigaş”, va fi difuzat pe 28 iulie, de la ora 23.00. La începutul lunii noiembrie, mai mulţi rechini uriaşi cap-de-ciocan se adună în largul zonei Bimini din Bahamas. Tristan Guttridge, unul dintre cei mai importanţi cercetători care studiază rechinii, le montează dispozitive de monitorizare acestor creaturi de obicei solitare şi le urmăreşte, ca să afle răspunsul. Multe exemplare par să fie femele gestante, după cum arată ecografia uneia dintre ele. Guttridge e de părere că ele îşi petrec iarna în Bimini ca să-şi poată hrănii puii încă nenăscuţi, după care se îndreaptă spre ţărmurile Floridei, ca să vâneze rechinii comuni cu înotătoare negre, care migrează în zonă.

Din ”Shark Week” face parte şi programul ”Marii rechini albi din Madagascar”, care va fi difuzat pe 29 iulie, de la ora 23.00. Madagascarul nu este cunoscut ca un loc unde trăiesc marii rechini albi. După spusele celor de la adăpostul pentru rechini de aici, atât marii rechini albi, cât şi rechinii-tigru sunt specii declarate ”dispărute” din apele locale. Totuşi, un rechin căruia i s-a montat un dispozitiv de monitorizare în Africa de Sud a călătorit 2.400 de kilometri, urcând de-a lungul coastei Africii, către Madagascar. Craig O’Connell şi echipa lui fac la rândul lor această călătorie lungă, ca să ajungă pe insulă şi să afle dacă nu cumva Madagascarul va deveni următoarea destinaţie preferată de marii rechini albi.

Un alt program în care apare Michael Phelps, ”Phelps contra rechinilor”, va fi difuzat pe 30 iulie, de la 23.00. Michael Phelps, care deţine 39 de recorduri mondiale şi 23 de medalii olimpice de aur, are parte de o experienţă atât de copleşitoare, încât nimeni n-a mai avut până acum curajul s-o facă.