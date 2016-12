„Laguna Santa Rosa” este episodul VIII din Jurnalul lui Cătălin Neacșu. Mihai Emil Isar, Bogdan Guță și Cătălin Neacșu au traversat deșertul Atacama și au escaladat pe pantele celui mai înalt vulcan din lume, Ojos Del Salad, pe biciclete Pegas „Drumeț”.

38 de kilometri şi aproape 2500 metri căţărare, pe firul unui pârâu cu apă sărată. Am mers atât de bine că nu am avut timp să suferim de altitudine, am simţit-o doar în picioare.

Când am ajuns la 4200m, bătea atât de tare vântul că nu am putut sta mai mult de 5 minute, toate hainele groase erau în bagaje, aşa că am dat-o la vale repede. Pentru azi am cărat o sticlă de vin pe care să o savurăm pe veranda refugiului.

Refugiul Santa Rosa, unul dintre cele mai faine locuri din lume pentru mine, înconjuraţi de peisaje superbe pe malul unui lac plin cu flamingo, fără ţipenie de om pe zeci de kilometri, între un apus perfect şi un răsărit de lună de poveste.

Ziua trei, 38km, singura problema altitudinea ( 4200m ), bicicletele Pegas, impecabile.

(Text și FOTO: http://fotomiraj.blogspot.ro/2016/12/laguna-santa-rosa.html)