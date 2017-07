Jucătorii Barça rememorează locurile unde au jucat prima dată fotbal în copilărie

By sportmagazin

Unii dintre cei mai renumiți jucători de fotbal din lume au rememorat momente din copilărie și au povestit despre primele locuri în care au jucat fotbal, în cadrul celor mai noi video Beko, Partenerul Premium al FC Barcelona, se precizează într-un comunicat remis revistei Sport Magazin.

Luis Suárez, Lionel Messi, Gerard Piqué, Arda Turan, Ivan Rakitić şi Marc-André ter Stegen sunt protagoniștii filmelor ”Locuri de joacă”, care spun povestea locurilor unde aceștia au jucat pentru prima dată fotbal și s-au antrenat pentru a deveni faimoși alături de Barça. Filmele sunt parte din campania Beko ”Partener oficial al jocului”, care își propune să arate cât de important e jocul și câtă bucurie poate aduce în viețile tuturor.

Beko a lansat și un concurs pentru fanii FC Barcelona, prin care aceștia pot câștiga bilete la un meci al echipei lor preferate pe stadionul Camp Nou, din Barcelona, cu transport și cazare incluse. Pentru a se înscrie în concurs, fanii trebuie să posteze o fotografie a locului unde joacă fotbal pe Instagram sau Twitter, folosind #Place2Play și cu tag @Beko. Concursul se desfășoară până pe data de 28 iulie 2017, iar câștigatorii vor fi anunțați pe data de 7 august.

Atacantul Suárez povestește despre terenurile de la clubul Urreta FC, primul său club, care nu erau chiar în cea mai bună condiție, însă își amintește cu drag de acele momente și de vremea când încerca să își imite idolii.

Messi, cel mai bun marcator din istoria FCB, a început să joace fotbal la clubul Grandoli FC din Argentina, pe terenuri de pământ, pline de pietre. Sfatul lui către generațiile viitoare este să se bucure de esența fotbalului, să învețe să câștige, dar și cum să piardă și, mai presus de toate, să se bucure de fiecare clipă.

Fundașul Piqué a jucat prima dată fotbal la La Masia, la academia Barça, pe care o numește ‘a doua casă’. Primul lui teren pe care a jucat a devenit între timp parcare de mașini, dar își aminteste că cea mai frumoasă parte din acele timpuri era jocul alături de prieteni și faptul că a învățat că fotbalul înseamnă respect.

Portarul Ter Stegen vorbește despre primul său club, Borussia Mönchengladbach, ca fiind ‘un loc foarte special’ și îi încurajează pe tinerii jucători să ‘se distreze, să se bucure de joc și să lupte pentru victorie’.

Rakitić a început prima dată să joace fotbal la Möhlin-Riburg în Elveția, loc pe care îl descrie ca fiind ‘foarte important’. Una din amintirile lui cele mai dragi – 18 goluri marcate într-un joc câștigat cu 25-0!

Primul teren al jucătorului de origine turcă Turan este și ‘un loc foarte important pentru el’ și recunoaște că ocupă ‘un loc special în inima lui’, mai ales că acum îi poartă numele – Arda Turan Spor Tesisleri. Mijlocașul se simte ‘onorat să fie un model’ pentru generația tânără.

Gabriela Geană, Marketing Manager Beko, a declarat: “Chiar dacă ești un jucător faimos la FC Barcelona sau pur și simplu un om obișnuit, cu toții am început să ne jucăm undeva și avem amintiri din acele zile – din parcare, pe stradă, pe un teren fără iarbă sau pe o suprafață perfectă la o școală de fotbal. Jocul este important în viața noastră de zi cu zi, dar, așa cum scoate în evidență și recentul studiu World Play Shortage, copiii și adulții se joacă din ce în ce mai puțin. Sperăm că rememorarea acelor momente în care ne distram la Locul nostru de Joacă va inspira mai mulți oameni să se joace mai mult.”

Studiul World Play Shortage Report realizat de Beko scoate în evidență cât de important este să încurajăm oamenii să se joace. Studiul realizat în 22 de țări arată faptul că majoritatea copiilor au în medie cu 3 ore mai puțin timp liber (21 ore) într-o săptămână, comparativ cu generația părinților lor (24 ore) – echivalentul a două meciuri de fotbal de 90 de minute. Mai mult decât atât, un procent impresionant de 70% dintre adulți nu menționează jocul printre activitățile preferate de petrecere a timpului liber. Rezultatele complete ale studiului pot fi accesate aici: https://www.beko.ro/blog/2017/07/11/beko-te-scoate-la-joaca/

Campania ”Partenerul oficial al jocului” este inspirată de stilul de joc abil și ofensiv al clubului FC Barcelona si a preluat din entuziasmul cu care ei joacă fotbal chiar dacă domină sau nu meciul; este stilul de joc care întruchipează adevăratul spirit al fotbalului. Brandul Beko este alături de consumatorii săi și îi ajută să facă față stilului alert de viață oferindu-le electrocasnice mai eficiente și mai multă libertate și timp ”de joacă” în fiecare zi, în spiritul FC Barcelona.

Astfel, Beko își propune să le ofere consumatorilor săi mai mult timp pentru lucrurile importante prin produse ingenioase, flexibile și tehnologii rapide.

Beko și FCB

Beko este Partener premium al clubului de fotbal FC Barcelona. Beko a semnat la începutul sezonului 2014/15 un contract de sponsorizare cu o durată de patru ani, care se întinde până la sfârșitul sezonului 2017/18. Este un parteneriat la nivel mondial, care prevede plasarea logoului Beko pe mâneca tricoului de joc.

Parteneriatul Beko cu FC Barcelona a fost reactivat printr-o nouă campanie lansată în 2016, care scoatea în evidență valorile comune ale “jocului” pe care le împărtăşesc atât clubul, cât și brandul. Campania Official Partner of Play aduce în prim-plan jucători de renume mondială, printre care Lionel Messi, Luis Suárez, Neymar Jr., Andrés Iniesta sau Gerard Piqué, care vor apărea în persoană sau sub forma unor animații jucăuşe.