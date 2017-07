Irina Begu: Încă nu realizez că am câștigat două trofee

Irina Begu, care a câștigat, duminică, atât proba de simplu, cât și cea de dublu a turneului BRD Bucharest Open, a spus că încă nu realizează că a cucerit două trofee.

“A fost o zi lungă, o zi grea, dar în același timp și frumoasă. Încă nu realizez că am două trofee. Probabil mâine sau poimâine voi realiza că am câștigat două trofee la București. A fost o săptămână specială pentru mine, cu meciuri de luptă, cu căldură, am avut de toate. Însă mă bucur că am reușit să îmi regăsesc forma acasă. În finala de simplu am început cu 1-1, față de meciurile precedente, dar m-am trezit repede. Julia Goerges este o jucătoare puternică, știam că servește foarte bine și trebuia să profit atunci când am ocazia pe serviciul ei”, a declarat ea.

Irina va participa în Suedia pentru la turneul de la Bastad. “Nu voi avea timp să mă bucur de aceste trofee, începe o nouă săptămână, un nou turneu. Voi pleca la Bastad (n.r. — Suedia). Sunt obosită, dar ăsta e programul. E greu să mă retrag acum, sincer nici nu m-am gândit până acum la asta. Probabil că voi juca marți și voi evolua doar în proba de simplu”, a adăugat numărul 58 WTA.

Irina Begu a câștigat, duminică seara, alături de Raluca Olaru finala probei de dublu la BRD Bucharest Open cu 6-3, 6-3 în fața cuplului Elise Mertens (Belgia)/Demi Schuurs (Olanda), devenind prima jucătoare română cu victorii la simplu și dublu în același turneu WTA după Virginia Ruzici în 1985.

Begu, care câștigase cu câteva ore înainte și finala din proba de simplu, 6-3, 7-5 cu Julia Goerges, a reușit să treacă peste oboseala acumulată și să își adjudece al cincilea titlu WTA la dublu, după Rio de Janeiro 2014, Seul 2014, ‘s-Hertogenbosch 2013 și Hobart 2012.

Ultima oară când o jucătoare română a câștigat ambele probe ale unui turneu WTA s-a întâmplat în urmă cu 32 de ani. În 1985, Virginia Ruzici se impunea în turneul de la Bregenz (Austria) la simplu, după o finală cu Mima Jausovec (Iugoslavia), scor 6-2, 6-3. În proba de dublu a aceluiași turneu, Ruzici câștiga împreună cu Mima Jausovec în fața perechii Andrea Holikova/Katerina Skronska din Cehia, scor 6-2,6-3.