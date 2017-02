Intrare liberă la meciul de rugby România-Spania, care începe de la ora 13:00

Nationala de rugby a Romaniei va disputa sambata, 18 februarie, cel de-al doilea meci din Rugby Europe Championship, contra Spaniei, pe Stadionul “Arcul de Triumf” din Bucuresti. Programat initial la ora 14:00, meciul a fost devansat cu o ora, la cerinta echipei iberice. Meciul va incepe astfel la ora 13:00 si va fi transmis in direct pe Dolce Sport. Intarea va fi libera.

Initial meciul Romania – Spania a fost programat la Iasi, pe Stadionul “Emil Alexandrescu”, insa a fost mutat la Bucuresti din cauza conditiilor meteoroogice nefavorabile din Moldova.

“Federatia Spaniola de Rugby ne-a sprijinit intru totul cu mutarea partidei la Bucuresti, a inteles dificultatile pe care le-am intampinat in a dezgheta terenul de joc la Iasi. La fel ca si noi, isi doresc ca acest meci sa aiba loc in cele mai bune conditii, chiar daca acest lucru inseamna schimbarea tuturor aranjamentelor privind cazarea si transportul delegatiei. Singura rugaminte pe care au avut-o a fost aceea de a juca meciul cu o ora mai devreme decat era stabilit initial pentru a putea ajunge in timp util, in jur de 16:00, la Aeroportul International Henri Coanda ca sa ia o cursa spre Iasi, ca de acolo sa se poata intoarce la Madrid pe rezervarile facute deja daca partida ar fi avut loc acolo“ a declarat Florinel Matei, secretarul general al Federatiei Romane de Rugby.

Meciurile din sezonul 2016-2018 al Rugby Europe Championship conteaza si pentru calificarea la Cupa Mondiala din 2019, din Japonia.

Lotul convocat pentru primele meciuri din Rugby Europe Championship:

PILIERI: Mihai Lazar (Castres Olympique), Constantin Pristavita (Stiinta Baia Mare), Alexandru Tarus (Beziers), Alexandru Gordas (CSA Steaua), Andrei Ursache (Carcassonne)

TALONERI: Marian Capatana (Timisoara Saracens), Otar Turashvili (Colomiers), Ovidiu Cojocaru (CSM Baia Mare)

LINIA A DOUA: Valentin Poparlan (Timisoara Saracens),Johan Van Heerden (Stiinta Baia Mare), Ionut Muresan (Timisoara Saracens)

LINIA A TREIA: Viorel Lucaci (CSA Steaua), Andrei Gorcioaia (Massy), Cristian Chirica (Stiinta Baia Mare), Vlad Nistor (Albi), Dorin Lazar (Timisoara Saracens), Eseria Vueti (CSA Steaua)

MIJLOCASI LA GRAMADA: Valentin Calafeteanu (CSM Bucuresti), Florin Surugiu (CSA Steaua ), Tudorel Bratu (CS Dinamo)

MIJLOCASI LA DESCHIDERE: Jody Rose (Timisoara Saracens), George Oprea (CSM Baia Mare)

CENTRI: Florin Vlaicu (CSA Steaua), Jack Umaga (Timisoara Saracens), Florin Vladut Popa (Timisoara Saracens), Sione Fakaosilea (CSM Baia Mare),

ARIPI: Stephen Shennan (Timisoara Saracens), Ionut Dumitru (CSA Steaua), Madalin Lemnaru (Timisoara Saracens), Tangimana Fonovai (Timisoara Saracens), Jack Cobden (CSM Bucuresti)

FUNDASI: Catalin Fercu (Timisoara Saracens), Samoa Luke (Stiinta Baia Mare)

Meciurile Romaniei in Rugby Europe Championship:

Germania – Romania, 41-38

Romania – Spania,

Bucuresti, 18 februarie

Rusia-Romania,

Soci, 4 martie

Belgia -Romania,

Bruxelles, 11 martie

Romania – Georgia,

19 martie, Bucuresti

Stejarii se pot califica la Cupa Mondiala din Japonia din 2019 in urma rezultatelor pe care le vor obtine in sezonul 2016-2018, cumulat, astfel:

– daca ocupa primul loc in Rugby Europe Championship 2016/2018;

– daca se claseaza pe locul 2 in Rugby Europe Championship, 2016/2018 dupa Georgia, calificata deja direct de la Cupa Mondiala din Anglia;

– daca se claseaza dupa echipa calificata direct si se impune in barajul cu ocupanta locului 3 in Pacific Tri-Nations (Fiji, Samoa si Tonga)