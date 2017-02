Ilie Năstase, Begu, Niculescu, Cîrstea și Țig, despre întâlnirea de Fed Cup cu Belgia

Irina Begu (29 WTA), Monica Niculescu (36 WTA), Sorana Cîrstea (62 WTA) și Patricia Țig (106 WTA) au fost prezente la conferința de presă oficială de dinaintea meciului de Fed Cup, din primul tur al Grupei Mondiale II, programat să se desfășoare în zilele de 11 și 12 februarie 2017, la Sala Polivalentă din București.

Iată care au fost cele mai importante declarații de la conferința de presă.

Sorana Cîrstea: „Mi-a fost dor de Fed Cup, pentru că nu am mai jucat de trei ani. Ultimul meu meci a fost cel cu Serbia de la Arenele BNR, am amintiri plăcute de atunci. Mă bucur să fac parte din nou din echipă. Sunt bucuroasă că jucăm acasă şi sper să vină multă lume. Eu sunt pregătită şi e o onoare să fiu convocată. Sper să aduc un plus echipei. Ce s-a întâmplat la acest început de an nu e magie, e multă muncă. Mi-am văzut de treabă, disciplina şi ordinea, astea sunt cele două lucruri cheie pentru mine în momentul de faţă. Iar rezultatul din Australia este urmare a pregătirii bune din ultima perioadă”.

Patricia Maria Ţig :”Pentru mine e o onoare să fiu convocată în echipa de Fed Cup a României. Atmosfera e plăcută, toată lumea e binedispusă. Îmi place foarte mult şi dacă joc sper să aduc un punct României”.

Monica Niculescu:” Mă bucur să fiu aici, mie întotdeauna mi-a plăcut să joc la Fed Cup. Presiune nu simt, eu m-am simţit bine mereu atunci când am jucat în faţa unui public numeros. Sper să facem o treabă bună şi să aducem cât mai multe puncte României”.

Irina Begu:”Iniţial nu îmi programasem să joc şi dublu la Sankt Petersburg, dar am vorbit cu Monica şi am căzut de acord că ar fi bine pentru Fed Cup să avem câteva meciuri în picioare împreună. Am avut acolo două meciuri, unul câştigat, altul pierdut, dar important a fost că am jucat împreună şi cred că a fost foarte bine. Dar eu sper să câştigăm încă de la simplu şi să nu mai avem nevoie de meciul de dublu. Dar dacă va fi nevoie, noi suntem pregătite.

Ilie Năstase: „Eu nu puteam să fiu căpitan la băieţi, eu pot să fiu numai căpitan la fete. Nu am lucrat cu ele, este antrenor care a lucrat cu ele, doamna Tecşor. Eu o să stau pe scaun şi o să dau nişte sfaturi, atât. În plus, fiecare jucătoare are câte un antrenor care va sta în timpul jocului în spatele lor. Ei ştiu ce le trebuie în momentele grele”.

Echipa Belgiei, pentru acest meci, este formată din: Yanina Wickmayer (60 WTA), Kirsten Flipkkens (74 WTA), Elise Mertens (83 WTA) și Maryna Zanevska (123 WTA).