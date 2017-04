Halep: Voi face tot ce pot ca să mă calific în finală la Stuttgart (VIDEO)

Simona Halep a declarat după ce învins-o, cu scorul de 6-3, 6-1, pe Anastasija Sevastova (Letonia), că va dorește să se califice în finala turneului de la Stuttgart.

„A fost un meci excelent. Cred că – din nou – a fost unul din cele mai bune meciuri pe care le-am jucat în acest an. Simt jocul, sunt încrezătoare pe teren, îmi dau silinţa să joc repede, agresiv şi… să câştig. Nu m-am gândit prea mult înainte la acest joc, căci ştiam că va fi diferit. Am încercat doar să rămân concentrată, să-mi respect planul şi mi-a reuşit de minune. De aceea am câştigat atât de repede. Sper ca în semifinale să fac un meci mai bun decât anul trecut. Atunci a fost groaznic (1-6, 2-6 cu Siegemund în turul 2), dar acum voi face tot ce pot ca să joc cel mai bun tenis al meu şi să mă calific în prima finală aici, la Stuttgart”, a spus Simona.

În faza următoare, Simona o va întâlni, sâmbătă, în jurul orei 19.30, pe Laura Siegemund, care a trecut, în sferturi, de Karolina Pliskova (Cehia). Laura a învins-o pe Halep anul trecut, tot la Stuttgart, cu scorul de 6-1, 6-2, în optimile de finală.